Zero tasse sulle ricariche regalate dalle aziende ai dipendenti. Lo certifica l’Agenzia delle Entrate. Spiegando che (almeno nel caso in questione) si tratta di welfare aziendale e di un’azione di educazione ambientale.

Zero tasse sulla ricarica, dice l’Agenzia delle entrate

La notizia l’abbiamo appresa leggendo la risposta dell’Agenzia all’interpello della società ALFA S.p.A., attiva nel settore della carta tissue. L’azienda da anni è impegnata “in una capillare azione di sensibilizzazione sui temi della cultura della sostenibilità“. Ciliegina sulla torta, Alfa ha pure stimolato: “I dipendenti al ricorso alla mobilità elettrica, rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o ibridi“. Dalle parole ai fatti, fino all’ultimo passaggio: “Riconoscere sei mesi di ricarica gratuita per i dipendenti che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo“. L’Alfa voleva sapere (e lo chiedeva all’Agenzia) se il “benefit debba essere assoggettato a tassazione quale reddito da lavoro dipendente“. O se, considerata “iniziativa di welfare aziendale esclusa da imposizione fiscale“. L’azienda puntava sull’esenzione, in quanto progetto educativo, “inteso come educazione all’uso corretto delle risorse“.

C’è una finalità di educazione ambientale, prevista anche dal PNRR

Alfa punta, quando possibile, ad offrire energia autoprodotta e rinnovabile. Una storia simile, tra le tante, a quella dell’azienda pugliese che produce fave. E che, con l’impianto fotovoltaico, produce l’energia dal sole che mette a disposizione dei dipendenti con auto elettrica (leggi qui). Molto interessante, per questo lo proponiamo quasi integralmente, ilparere dell’Agenzia.Viene ritenuto coerente il ruolo del “…datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l’ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, che offre ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell’auto… In tale contesto può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda“. E per dar forza al parere, l’Agenzia ricorda che la transizione ecologica attraverso la mobilità sostenibile è uno degli obiettivi del Pnrr. Il parere interessa numerosissime società, che nutrivano dubbi sulla correttezza di offrire ai dipendenti le ricariche, quando non impegnate coi veicoli aziendali.

— Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—