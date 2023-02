Zero SR-X, disegnata per il futuro

La Casa californiana Zero Motorcycles svela le prime immagini del nuovo concept elettrico sportivo forgiato insieme a Huge Design. Derivata dal modello SR/S, la Zero SR-X è una moto che intende ispirare il design delle due ruote elettriche del prossimo futuro.

Un progetto ambizioso, per una Casa da sempre ambiziosa. Potremmo definirla così l’ultima “creatura” ideata da Zero Motorcycles in collaborazione con lo studio Huge Design. Un prototipo di moto elettrica sportiva, denominata SR-X, che senza mezzi termini punta “a diventare il modello di riferimento per il design delle moto a zero emissioni del prossimo futuro”.

Le parole sono di Bill Webb, artefice principale di questo nuovo esercizio di stile, noto designer che da sempre svolge un ruolo chiave nella costruzione della visione di Zero Motorcycles per il futuro e che oggi lancia una nuova sfida.

Perchè di sfida futura si tratta, dal momento che la SR-X rientra nel progetto “Design the Future” di Zero Motorcycles, un programma che riunisce alcuni dei designer e ingegneri più talentuosi dell’industria motociclistica allo scopo di ampliare i confini estetici del mondo delle moto elettriche.

Un po’ streetfighter, un po’ superbike

E che la Casa californiana – leader mondiale nel segmento delle moto a zero emissioni – punti forte su questa interessante nuova proposta è evidente. Non ci ha messo molto a svelare subito le prime immagini, non nascondendo certamente le proprie ambizioni.

Questo modello one-off ha come base tecnica di partenza quella della “sorella” SR/S, rivisitata con nuove proporzioni più aggressive e moderne, pur mantenendo un design minimal e armonioso.

Uno stile che i produttori californiani vorrebbero fosse di ispirazione per le generazioni di moto elettriche del futuro.

Per dirla nella visione dei designer, la SR-X “rappresenta un tentativo di definire una nuova sottocategoria di moto elettriche ad alte performance; un modello che è una via di mezzo fra una streetfighter e una moto da pista. Carenature ridotte e prestazioni aerodinamiche si uniscono a un carattere autentico e votato alla guida su strada”.

Lo sviluppo del design è ovviamente il punto forte dell’intero progetto, ma non va comunque messa in secondo piano la resa prestazionale della moto. Che parte da una base tecnica notevole.

A livello meccanico e componentistico, infatti, la SR-X non presenta differenze rispetto alla SR/S. In particolare, il concept è alimentato dall’ultima generazione di motore elettrico Z-Force (82 kW di picco) e di batteria al litio (17,3 kWh) della Casa.

Ci sarà una produzione in serie?

Se questo nuovo concept ispirerà veramente l’industria delle due ruote – come si auspica Zero – sarà il tempo a dirlo. Il primo step intanto è realizzare SR-X su larga scala, magari provando a ricalcare il successo della FXE, che nacque anch’essa come esercizio di stile, guarda caso dalla matita di Bill Webb.

Non resta che attendere sviluppi, guardarla “su carta” ma immaginarsela già in strada.

