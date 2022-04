Zero SR/F, l’antidoto alla nostalgia del brum brum

Zero SR/F è l’antidoto alla nostalgia del brum brum su due ruote. Imparate a maneggiare con cura l’autonomia e cercate di prendere confidenza con una staccata “orfana” delle scalate: tutto il resto sarà solo piacere. Lo stesso piacere che può darvi una mille termica da 100 HP e oltre. O persino di più se in una maxi moto cercate anche fluidità di guida e relax nel traffico urbano, oltre che ottime pieghe e allunghi mozzafiato.

Abbiamo avuto tra le mani la Zero SR/F, la più performante delle moto elettriche prodotte dalla casa californiana, per una settimana esatta. Il tempo inclemente ci ha impedito di testarla per più di 250 km. Siamo riusciti tuttavia a percorrerne una cinquantina in città fra Modena e Bologna, 150 su autostrada e strade extraurbane che collegano i due centri emiliani e altri 50 sulle colline dell’Appennino tosco-emiliano. “Tra la via Emilia e il West” direbbe Francesco Guccini.

Dovessimo scegliere una sola parola per definire una tra le tante caratteristiche che ci hanno impressionato di questa Zero SR/F, diremmo “docilità“. La SR/F è infatti la prima moto elettrica a integrare il sistema MSC di Bosch per il controllo di accelerazione dinamica e stabilità. Agisce sull’Abs, sul controllo di frenata in curva, sul controllo antislittamento e sulla regolazione della coppia motrice. Il risultato è un dosaggio millimetrico dell’acceleratore. Fino a procedere letteralmente a passo d’uomo in perfetta sicurezza.

E dire che non abbiamo avuto il tempo di cimentarci con il sistema operativo avanzato Cypher III+ che consente di aggiornare il software dal Cypher Store. Acquisendo una gamma di prestazioni e funzioni accessorie. Tra queste, personalizzazione delle prestazioni del motore e della batteria, maggiore velocità di carica, sistema di navigazione passo-passo sul cruscotto, modalità di parcheggio con retromarcia.

Nella configurazione della moto che ci è stata consegnata, tuttavia, erano già previste le quattro modalità di guida precaricate (Eco, Standard, Sport e Rain) più una SSport che non abbiamo mai inserito. Abbiamo utilizzato prevalentemente la prima, che taglia la prestazione velocistica (ma il motore Z-Force 75-10 a magneti permanenti ne garantisce abbastanza da toglierti il respiro) e massimizza la rigenerazione in frenata.

Stando alle indicazioni del costruttore, in modalità Eco Zero SR/F arriverebbe a percorrere oltre 250 km su percorsi urbani e oltre 150 nel misto. In realtà nel complesso del nostro test siamo arrivati a ridosso dei 200 km. Senza mai tirarla oltre i limiti di una tranquilla gita turistica.

Per un pilota di media altezza la posizione in sella è confortevole, sia in marcia che da fermo. Il manubrio alto e abbastanza largo consente di mantenere una posizione eretta e di padroneggiare i comandi base, compresa la gestione del bel display con un tasto posto a sinistra, non proprio intuitivo. Bella e aggressiva la sella, lievemente troppo dura e stretta per affrontare tratte dai 100 km in su. Quella del passeggero è decisamente inadatta ai viaggi lunghi.

Cosa significhi aprire l’acceleratore lo dice un dato: 3,3 secondi da 0 a 100 km/h. E’ un battito di ciglia che quasi annebbia la vista. Ma non è questo che sorprende in una moto da 110 cv e 190 nm di coppia. Soprende l’agilità nei cambi di direzione e nell’ingresso in curva, a dispetto della pesante e voluminosa batteria da 14,4 kWh che vi trovate tra le gambe. Merito di una ciclistica compatta e ben studiata, con il telaio a doppia trave di alluminio e le sospensioni Showa, perfette nell’assorbire ogni imperfezione del fondo stradale.

Nell’approccio alla curva, dicevamo, manca un po’ l’effetto del freno motore in scalata. E’inevitabile attaccarsi ai freni un pò più del normale, almeno fino a quando non si siano prese le misure con l’effetto della frenata rigenerativa. Ma la moto non si scompone e una volta impostata la piega, lo scorrimento è preciso e perfettamente gestibile con la manopola dell’acceleratore.

Il cavo di ricarica in dotazione consente la connessione a una normale presa schuko domestica (lato moto abbiamo un connettore tipo 2) con potenza regolabile da 1,3 a 3 kW. Si può acquistare a parte un cavo per la ricarica da una colonnina pubblica in Ac e in questo caso la potenza accettata sale fino a 6 kW e il “pieno” si completa in poco più di due ore.

Concludendo: Zero SR/F è una moto per appassionati delle due ruote. Una sportiva naturale, pensata per smentire chi continua a sostenere che la moto elettrica non può dare emozione. Nella scorribanda domenicale fra i tornanti di montagna pensiamo che abbia poco da invidiare a una termica; ma di converso può muoversi nel traffico cittadino del lunedì mattina come e meglio di uno scooter, per di più senza vibrazioni, fracasso e fumi di scarico. E anche questa è un’emozione.

LA SCHEDA TECNICA

-Motore: CA a magneti permanenti interni Z-Force 75-10 raffreddato ad aria

Potenza massima 82 kW (110 cv)

Coppia massima 190 Nm

Velocità massima 200 km/h

-Batteria: ioni di litio Z-Force da 14,4 kWh (+Power Tank da 3,6 kWh). Caricabatterie integrato da 6 kW

-Ruote: Pirelli Diablo Rosso III 120/70-17 anteriore, e 180/55-17 posteriore

-Sospensioni: anteriore forcella Showa da 43 mm e corsa si 120mm; posteriore ammortizzatore Showa da 40 mm a pistone e corsa di 140 mm

-Freni: anteriore doppia pinza radiale J.Juan a 4 pistonicini e dischi da 320x5mm; posteriore, pinza flottante monopistoncino J.Juan, disco 240×4,5 mm

–Altezza sella: 787 mm; interasse 1,450 mm

-Peso: 226 kg

-Prezzo base: 24.280 euro

