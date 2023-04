Zero, sconti fino a 3.500 € sui m.y. 22 e 23

Zero Motorcycles ha annunciato la campagna “Go Electric”: oltre un mese di sconti sui modelli 2022 e 2023. Un risparmio enorme, fino a 3.500, che si somma a quello degli incentivi.

Il brand californiano propone due diversi sconti: di 3.500 euro sui modelli DSR/X, SR, SR/F e SR/S oppure di 1.500 su Zero S, DS, DSR, FXE e FX (guarda i modelli a listino). Come detto, a questi sconti si aggiungono gli EcoBonus che corrispondono al 30% del valore del mezzo fino a un massimo di 3.000 euro oppure. Bonus che sale fino al 40% e un massimo di 4.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo categoria L con omologazione classe da Euro 0 a Euro. Un’offerta davvero imperdibile per chi ha deciso di accettare la sfida della mobilità elettrica.

Sconti Zero da non perdere

Gli sconti “Go Electric” sono già attivi e continueranno fino alla fine di maggio. Per approfittarne basta recarsi presso i concessionari Zero Motorcycles acquistare una DSR/X, SR, SR/F, SR/S, S, DS, DSR, FXE e FX.

L’esborso per una moto elettrica Zero rimane decisamente importante, ma sommando Ecobonus e sconto si può arrivare a risparmiare fino 7.500 euro. Per esempio con poco più di 20.000 euro si acquista una DSR/X che a prezzo pieno supera i 27.000 euro.



