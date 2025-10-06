Zero Motorcycles trasloca in Europa: i Paesi Bassi diventano il nuovo quartier generale







Zero Motorcycles ha annunciato che porterà la sede globale in Olanda. Con il trasferimento delle proprie funzioni globali nei Paesi Bassi, l’Europa diventa il nuovo quartier generale del marchio.



Zero Motorcycles, pioniere mondiale delle moto elettriche è un brand nato a Scotts Valley, California. Un’idea che, quasi vent’anni fa, sembrava fantascienza: produrre moto elettriche. Un progetto emanazione di quello spirito assolutamente californiano che ha dato sostanza a tante idee che altrove non sarebbero potute nascere. Suona quindi strano che Zero abbia deciso di trasferire funzioni chiave a livello globale dagli Stati Uniti ai Paesi Bassi.

L’azienda punta a rafforzare la propria presenza nel mercato europeo – oggi il più dinamico e in espansione per il segmento delle due ruote elettriche – e a costruire un futuro più scalabile e redditizio.

L’Europa al centro della crescita di Zero

La nuova sede nei Paesi Bassi riunirà in un unico hub i team internazionali, semplificando il coordinamento e accelerando le decisioni operative. In questi anni, l’Europa si è affermata come il principale motore di crescita per Zero, grazie all’aumento delle vendite e a un contesto normativo favorevole all’elettrificazione.

“Con l’Europa a dettare il ritmo nell’adozione dei veicoli elettrici, spostare funzioni chiave nei Paesi Bassi ci permetterà di rispondere più rapidamente alle esigenze dei clienti e rafforzare le nostre operazioni globali – ha dichiarato Sam Paschel, CEO di Zero Motorcycles – È una questione di focus, disciplina e volontà di guidare la trasformazione del settore”.

La California resta il cuore dell’innovazione

A Scotts Valley resterà la base per ricerca e sviluppo. I reparti di ingegneria e design continueranno a operare dalla California, guidando la progettazione dei powertrain e delle moto elettriche più avanzate. Alcune funzioni non tecniche verranno invece spostate in Europa, dove si concentreranno le attività direzionali, commerciali e operative.

Zero precisa ovviamente di non voler abbandonare il proprio mercato d’origine e conferma il proprio impegno negli Stati Uniti, dove continuerà a investire sulle persone e sulla rete di concessionari, nonostante le difficoltà legate alle politiche tariffarie. Il recente successo dei nuovi modelli XB e XE dimostra che la domanda di moto elettriche oltreoceano resta forte, soprattutto nel segmento premium.

Investimenti per 50 milioni di dollari sul Futuro di Zero

Altra novità annunciata da Zero è quella di un nuovo finanziamento da 50 milioni di dollari, messo a disposizione dall’azionista principale di Zero Motorcycles.

“Il nostro brand, la nostra tecnologia e la nostra presenza internazionale ci danno credibilità e capacità senza pari – ha aggiunto Paschel -. Coordinare le funzioni della sede centrale globale in Europa ci permetterà di restare leader nel settore e di aprire il capitolo più entusiasmante della nostra storia.”