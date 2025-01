Zero Motorcycles: sconti fino a 6.000 euro

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Fino al 31 marzo su alcuni modelli di moto elettriche Zero saranno sconti all’acquisto, anche retroattivi, tra i 3.000 e i 6.000 euro.

“Un’importante opportunità per i clienti che amano o si vogliono avvicinare al mondo dell’elettrico per vivere un’esperienza di guida su due ruote completamente differente”.

Questa la doverosa premessa con cui Zero Motorcycles ha lanciato la nuova campagna di incentivi denominata “2025 GO Electric Incentive”.

Gli sconti Zero vanno da 3.000 a 6.000 euro

L’iniziativa di Zero prevede sconti variabili da 3.000 fino a 6.000 euro sull’acquisto di alcuni modelli selezionati di moto elettriche del brand californiano.

La misura, applicabile a tutti i modelli MY23, MY22 e precedenti, ha validità retroattiva e per tutte le moto acquistate dal 1° gennaio 2025.

Gli interessati possono approfittare di questa campagna solo per un periodo limitato – fino al 31 marzo 2025 – e sino ad esaurimento scorte.

Recandosi presso i rivenditori autorizzati del brand californiano, l’incentivo sarà applicato direttamente al momento dell’acquisto. Nonostante la stagione non sia delle migliori sarebbe un peccato farsi sfuggire gli sconti di Zero Motorcycles.

