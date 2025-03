Zero Motorcycles. Sconti fino a 6.000 €

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La campagna “2025 GO Electric Incentive” di Zero Motorcycles offre sconti dai 3.000 ai 6.000 euro di sui modelli 22-24. Valida fino al 30 giugno.

In molti si fanno fermare dai costi dei mezzi elettrici e allora molte case hanno deciso di offrire sconti temporanei per convincere gli indecisi. È il caso anche si Zero Motorcycles che con la campagna “2025 GO Electric Incentive” offre sconti davvero sostanziosi sui veicoli delle stagioni passate, dalla 2022 alla 2024 per un valore variabile tra i 3.000 e i 6.000 euro, in base al modello scelto.

Fanno parte della campagna di sconti:

MODELLI 2022

DS, DSR: 6.000 euro di incentivo

S, SR, SR/F and SR/S: 6.000 euro di incentivo

FX, FXE, FXS: 3.000 euro di incentivo

MODELLI 2023

DS, DSR, DSR/X: 5.000 euro di incentivo

S, SR, SR/F, SR/S: 5.000 euro di incentivo

FX and FXE: 3.000 euro di incentivo

MODELLI 2024

DS, DSR, DSR/X: 4.000 euro di incentivo

S, SR, SR/F, SR/S: 4.000 euro di incentivo

FX and FXE: 3.000 euro di incentivo

Allargare la scontistica ai modelli 2024 offre un’occasione molto vantaggiosa a tutti quelli che vorrebbero lasciare il benzina per l’elettrico ma sono frenati dai prezzi spesso superiori. La campagna è cumulabile agli ecoincentivi statali ed è attiva fino al 30 giugno. Per aderire basta recarsi presso i concessionari autorizzati Zero Motorcycles.

