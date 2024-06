Fino al 30 giugno 2024 Zero offre la possibilità di acquistare le proprio moto con finanziamento senza anticipo e senza interessi.

In molti ancora si lamentano del prezzo troppo alto delle moto elettriche e Zero Motorcycles per venire incontro ai potenziali clienti propone la formula “Zero acconto, Zero Interessi”. Come chiaro fin dal nome la promozione “esclude la necessità di dover versare un acconto iniziale al momento dell’acquisto e comprende la possibilità di ottenere un finanziamento a interessi zero”.

La promozione e durerà fino al 30 giugno 2024 ed è promossa da Zero Motorcycles in collaborazione con AGOS. L’obbiettivo è quello di permettere a tutti di salire in sella a una moto elettrica californiana. Chi lo desidera non dovrà versare nulla al momento dell’acquisto e il finanziamento sarà a tasso zero e riguarda tutti i modelli di Zero Motorcycles, dalle dual-sport come la Zero DSR e S, alle naked come la Zero SR e SR/F.

La collaborazione con Agos, uno dei principali istituti di credito specializzati in finanziamenti al consumo, permette a Zero Motorcycles di offrire condizioni di acquisto davvero vantaggiose. Grazie alla partnership con Agos “Zero Motorcycles – dichiara il brand californiano – mira a rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, promuovendo un futuro sostenibile e fornendo soluzioni innovative e smart”.

