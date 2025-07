Zero Motorcycles prolunga gli sconti fino al 31 luglio

Zero Motorcycles ha deciso di prolungare la campagna “2025 GO ELECTRIC INCENTIVE” fino al 31 luglio.

Zero offre la possibilità di approfittare degli incentivi della campagna “2025 GO ELECTRIC INCENTIVE” ancora per un mese. L’idea è quella di permettere a tutti i motociclisti che vogliono passare all’elettrico di farlo con prezzi agevolati. “L’estate è ufficialmente iniziata – si legge nell’offerta – e Zero Motorcycles prolunga la possibilità di viverla in sella a una moto elettrica ad alte prestazioni”.

La promozione continua a essere applicata anche ai modelli 2024, oltre ai MY2022 e MY2023. Gli incentivi vanno da 3.000 a 6.000 euro a seconda del modello scelto.



Incentivi per modello:

MY2022

• DS, DSR: 6.000 €

• S, SR, SR/F, SR/S: 6.000 €

• FX, FXE, FXS: 3.000 €



MY2023

• DS, DSR, DSR/X: 5.000 €

• S, SR, SR/F, SR/S: 5.000 €

• FX, FXE: 3.000 €

MY2024

• DS, DSR, DSR/X: 4.000 €• S, SR, SR/F, SR/S: 4.000 €

• FX, FXE: 3.000 €