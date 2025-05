Zero Motorcycles lancia le nuove XE e XB

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Prestazioni da grandi, prezzi da entry-level: la rivoluzione elettrica firmata Zero arriva anche nel fuoristrada leggero e urbano con le nuove XE e XB

Ne avevamo parlato qualche mese fa, ad EICMA 2024 e finalmente il debutto ufficiale. Zero Motorcycles, leader mondiale nelle moto elettriche ad alte prestazioni, presenta le sue nuove moto per il fuoristrada: Zero XE e Zero XB. Si tratta dei primi modelli off-road della casa californiana a posizionarsi sotto la soglia dei 10.000 euro, pur mantenendo standard elevatissimi di qualità, potenza e tecnologia.

Zero abbassa i prezzi per rendere l’off-road elettrico più accessibile che mai, senza rinunciare a al “prezzo” del brand.

Zero XE: adrenalina e off-road

La Zero XE è una moto off-road nata per il divertimento. Ha 635 Nm di coppia, sospensioni completamente regolabili e ruote tassellate da 21” e 18” con cerchi a raggi. Il motore a magnete permanente da 15,5 kW e la trasmissione diretta con catena garantiscono spinta continua e reattività immediata.

La batteria rimovibile da 4,3 kWh (74V, 58Ah) si ricarica in 5,5 ore da una presa domestica standard e può essere sostituita rapidamente per non fermarsi mai. Il cruscotto TFT a colori da 2,4” permette la gestione intuitiva di tre modalità di guida (Eco, Standard, Sport) e include funzionalità avanzate come: hill hold, sensore di caduta, rigenerazione variabile e controllo di trazione disattivabile.

Prezzo di listino: 6.565 euro.

Zero XB: la crossover on e off

Più compatta e leggera, la Zero XB è la risposta perfetta per chi cerca una moto elettrica agile, leggera e guidabile con patente AM o B. Con un peso di soli 63 kg, è ideale sia per l’uso urbano che per le prime avventure su sterrato.

La batteria rimovibile da 2,4 kWh (74V, 32Ah) si ricarica in circa 3 ore e può essere sostituita rapidamente. Il motore è da 7,5 kW con 373 Nm di coppia, mentre la ciclistica con sospensione KKE e pneumatici CST garantisce comfort e controllo su ogni terreno.

Anche XB è dotata di dashboard TFT con le stesse funzionalità smart della sorella maggiore.

Prezzo di listino: 4.515 euro.

