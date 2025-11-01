Zero Motorcycles: il francese Pierre-Martin Bos nuovo CEO

Cambio al vertice in casa Zero Motorcycles. L’azienda californiana, player di spicco delle moto elettriche, annuncia la nomina di Pierre-Martin Bos come nuovo CEO. Il manager francese prende il posto di Sam Paschel, che lascia dopo otto anni di profonda trasformazione.

L’arrivo di Bos segna l’inizio di una nuova fase di espansione internazionale per il marchio, che punta a rafforzare la propria presenza nei mercati chiave, Europa compresa.

Chi è Pierre-Martin Bos: da Stellantis a Kia Europe prima di Zero Motorcycles

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico, Bos arriva da Kia Europe, dove era responsabile della divisione Purpose Built Vehicles. In passato ha ricoperto ruoli dirigenziali in Stellantis e Fiat Chrysler Automobiles, guidando strategie di crescita in Europa, Africa e Asia. «Sono entusiasta di entrare a far parte di un team che ha definito il punto di riferimento per l’innovazione elettrica», ha dichiarato Bos dopo la nomina.

Bos eredita un marchio in piena fase di evoluzione. Durante il mandato di Sam Paschel, Zero Motorcycles è passata da start-up pionieristica a brand di riferimento globale nel settore delle due ruote elettriche. Sotto la sua guida sono nate moto di successo come la DSR/X, la prima adventure elettrica premiata a livello internazionale, ed è nata la linea X, per ampliare l’accesso alla guida elettrica fuoristrada. In più, la rete commerciale si è allargata in oltre 30 Paesi.

Dopo il lancio della nuova gamma 2025, Zero ora punta ad una crescita globale sostenibile, consolidando la propria posizione in Europa, dove il mercato delle moto elettriche cresce ma resta ancora di nicchia.

Il nuovo CEO dovrà affrontare la sfida di bilanciare innovazione, costi e diffusione: obiettivi cruciali anche per il mercato italiano, dove la concorrenza di nuovi marchi asiatici si fa sempre più agguerrita.

