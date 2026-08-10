





Zero Motorcycles introduce in Italia un cashback dedicato ai neopatentati: 500 euro sull’acquisto di S, DS, SR/F e DSR/X, 250 euro per LS1 e XE. L’iniziativa riguarda chi ha conseguito la patente da non più di tre mesi.

Prendere la patente della moto e non usarla è impensabile. Ma l’acquisto di una moto elettrica è ancora economicamente piuttosto impegnativo. Zero Motorcycles per questo halanciato in Italia il Bonus Neopatentati, un’iniziativa che prevede un rimborso fino a 500 euro per chi acquista una nuova due ruote del marchio entro tre mesi dal conseguimento della patente. Non si tratta di un incentivo pubblico, ma di un cashback finanziato direttamente dal costruttore, applicabile a una parte della gamma Zero e valido per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2026.

500 euro per le Zero più grandi, 250 euro per LS1 e XE

Il bonus è riservato a chi ha appena conseguito una patente A1, A2 oppure A e acquista il veicolo entro i tre mesi successivi. L’importo cambia a seconda del modello scelto. Il cashback sale a 500 euro per DSR/X, SR/F, S e DS, mentre scende a 250 euro per LS1 e XE.

In questo secondo gruppo troviamo due dei modelli con cui Zero ha recentemente allargato la propria offerta verso fasce più accessibili del mercato: LS1 è lo scooter elettrico del marchio (leggi la nostra prova), mentre XE è la leggera off-road elettrica arrivata con la nuova gamma X Line.

L’iniziativa interessa veicoli nuovi e mai immatricolati, model year 2025 e 2026, acquistati presso la rete ufficiale Zero Motorcycles. Sono invece esclusi gli esemplari dimostrativi dei concessionari e ogni cliente può ottenere un solo rimborso.

Bonus valido anche per chi ha comprato da gennaio

Un aspetto interessante è la retroattività dell’iniziativa. Sebbene Zero abbia annunciato il Bonus Neopatentati ad agosto, la promozione è infatti valida per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, purché naturalmente siano rispettati tutti gli altri requisiti.

Il cashback non viene applicato direttamente al prezzo della moto al momento dell’acquisto. È il cliente a doverne richiedere successivamente l’erogazione inviando a Zero la documentazione prevista.

La richiesta deve essere presentata entro 45 giorni dall’acquisto e comunque non oltre il 15 febbraio 2027. Servono, tra gli altri documenti, copia della patente – che deve risultare conseguita nei tre mesi precedenti l’acquisto –, fattura del concessionario, documento d’identità, certificato di immatricolazione e coordinate bancarie.

Una volta verificati i requisiti, Zero indica un tempo di quattro-sei settimane per l’accredito del cashback.

Un incentivo mirato a chi entra oggi nel mondo delle moto

L’operazione è evidentemente pensata per intercettare motociclisti molto giovani o, più in generale, chi decide di prendere per la prima volta una patente per le due ruote.

Una scelta interessante soprattutto perché arriva in una fase in cui Zero sta cercando di ampliare il proprio pubblico e di farsi conoscere per la seconda volta. Non più solo agli appassionati dell’elettrico, ma in generale al pubblico più ampio delle due ruote.

Il contributo di 250 o 500 euro non cambia radicalmente il costo d’acquisto, soprattutto nel caso dei modelli Zero di fascia più alta. Rappresenta però uno sconto aggiuntivo rivolto a una categoria molto precisa di clienti e, soprattutto, può sommarsi alle eventuali condizioni commerciali proposte dalla rete.