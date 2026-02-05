Zero LS1, lo scooter elettrico disponibile nei concessionari

Lo scooter elettrico Zero LS1 debutta in Italia: 99 km/h, autonomia fino a 173 km, ABS e ricarica rapida. Ma il prezzo: 5.320 €

Lo abbiamo visto in anteprima a EICMA 2025 e ora Zero annuncia che è disponibile nei concessionari italiani ed europei. Il nuovo scooter elettrico LS1 è il primo modello della casa californiana dedicato alla mobilità urbana. Un mezzo compatto ma dalle caratteristiche tecniche rilevanti, pensato per chi vuole un mezzo per muoversi in città ma vuole prestazioni e qualità da moto.

Prestazioni e caratteristiche

Il nuovo Zero LS1 è spinto da un motore elettrico da 8,4 kW (11,4 CV) con una coppia massima di 240 Nm. La velocità massima di 99 km/h è pensata per offrire agli utilizzatori anche la possibilità di spostarsi per brevi tratti extraurbani.

Le due batterie rimovibili da 1,86 kWh permettono una ricarica dal 0% al 90% in 4,5 ore tramite caricatore standard da 800 W, compatibile con qualsiasi presa domestica. È disponibile anche un caricabatterie rapido opzionale che consente una ricarica completa in 2,6 ore, ampliando le possibilità d’uso per chi ha tempi di ricarica limitati.

Con le due batterie in dotazione, l’autonomia dichiarata è di 112 km in uso urbano. Chi necessita di percorrenze più lunghe può aggiungere una terza batteria opzionale da inserire nel vano sottosella, raggiungendo un’autonomia fino a 173 km.

Sicurezza e antifurto integrato

Zero LS1 integra soluzioni avanzate di sicurezza come ABS e TCS (controllo di trazione) disattivabile. Zero non dimentica di essere un produttore di moto e punta a offrire stabilità e controllo anche su fondo bagnato o in condizioni critiche… anche in città! LS1 dotato di un sistema antifurto con immobilizzazione automatica e blocco dello sterzo, che si attivano in assenza del telecomando. Un pacchetto che rende lo scooter adeguato anche a contesti urbani meno sicuri.

Prezzo competitivo e gamma accessori

Il prezzo di lancio è fissato a 5.320 euro f.c., con disponibilità nei colori Dark Silver e Pearl White. Non manca ovviamente la gamma di accessori dedicati: parabrezza, portapacchi, bauletto, caricabatterie rapido e la già citata batteria aggiuntiva. Con un prezzo non certo concorrenziale, Zero punta tutto sulla qualità e sui clienti più esigenti.

Uno sguardo al 2025 di Zero Motorcycles

Il lancio di LS1 si inserisce in un quadro di crescita importante per Zero Motorcycles, che nel 2025 ha registrato un +17% di vendite in Europa e un’espansione della rete commerciale globale del 58% . La nuova linea X ha consolidato la presenza dell’azienda in segmenti più accessibili, contribuendo al +28% di incremento nella gamma full-size.