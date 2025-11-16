Grazie agli incentivi del Pnrr ci saranno presto oltre 50 mila nuovi automobilisti elettrici. Oltre ai voucher, bisogna considerare anche chi sta acquistando l’auto senza incentivo. Sono invece evaporati i fondi per le wallbox: nel 2022 erano stati stanziati 80 milioni per questa misura, ma ne sono stati spesi molti meno, e per il 2025 siamo a zero fondi (leggi). Ma è possibile accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0. La misura è stata approvata ad agosto (leggi), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre scorso. Sarà operativa tra fine dicembre 2025 e inizio gennaio 2026. Mancano ancora importanti dettagli, ma è chiara la struttura dell’intervento da 900 milioni che finanzia panelli, accumulo e colonnina.

Come funziona l’incentivo Wallbox nel conto termico 3.0

Vediamo cosa dice il decreto Conto Termico 3.0 riguardo a colonnine e wallbox. Il riferimento è l’articolo 5, comma 1, lettera g. Sono interessanti tre elementi. Il primo è che la colonnina per la ricarica privata può essere aperta all’uso pubblico. L’altro aspetto molto interessante riguarda l’ubicazione della colonnina che può essere collocata anche nei «parcheggi adiacenti» l’immobile oggetto dell’efficientamento. Una opzione per i tantissimi automobilisti che non hanno a disposizione un box auto.

Attenzione però: per avere diritto all’incentivo sull’impianto di ricarica bisogna che «l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche». L’intervento principale è legato all’incremento dell’efficienza dell’immobile. Qui sotto la tabella che abbiamo elaborato con la sintesi degli elementi centrali dell’incentivo.

I requisiti tecnici dell’impianto di ricarica

I requisiti tecnici sono elencati nell’allegato 1 e indicano le condizioni minime. Il soggetto beneficiario deve essere titolare di utenze connesse in bassa e/o media tensione. La potenza minima della colonnina è di 7,4 Kw. Se la colonnina è anche ad uso pubblico è obbligatoria l’iscrizione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) ovvero il portale web che mappa tutti i punti di ricarica per veicoli elettrici in Italia. Sicuramente misura utile per le imprese del terziario e gli enti locali beneficiari della misura. Nel sito si leggono le informazioni dettagliate su localizzazione, tipo di connettore, potenza e gestore. Qui sotto la nostra tabella sui dati del decreto.

Un altro tema sono le spese ammissibili che abbiamo sintetizzato nella tabella e che sono simili a quelle dei precedenti incentivi statali dedicati solo alle colonnine/wallbox ora decaduti. Sono indicati, nell’allegato 2, Paragrafo 1.3, anche i massimali per potenza delle colonnine.

L’incentivo per le infrastrutture di ricarica non può comunque superare l’incentivo riconosciuto per l’intervento di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.

Ricaricare con energia pulita

Il conto termico 3.0 offre anche il finanziamento dei sistemi di autoproduzione dell’energia dal sole. L’incentivo è infatti previsto «per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete nell’edificio o nelle relative pertinenze».

La potenza dell’impianto deve essere: non inferiore a 2 kW e non superiore a 1 MW. Le spese ammissibili: fornitura e la posa in opera dell’impianto fotovoltaico, il sistema di accumulo e i relativi costi di allacciamento alla rete. I cittadini, le imprese o gli enti locali possono così realizzare una stazione di ricarica alimentata da energia pulita. In attesa dei decreti attuativi si può leggere il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale: CLICCA QUI.

Guarda il VIDEO della rubrica ALTA TENSIONE/ Frenata green, petrolio e gas crescono fino al 2050