Zero emissioni secondo Sonia Bonfiglioli: “Un dovere etico”

Un Pianeta a zero emissioni dal 2050? «E’ un obiettivo talmente ambizioso da sembrare quasi impossibile. Tuttavia ce lo dobbiamo porre, come imprenditori e come cittadini. Sappiamo che la tecnologia può consentirci di raggiungerlo e l’etica ci impone di perseguirlo. Ogni impresa è tenuta a coniugare etica e tecnologia per renderlo economicamente sostenibile». E’ la filosofia di Sonia Bonfiglioli, presidente di Bonfiglioli Group, come ce la presenta nella video intervista che segue.

“L’elettrificazione? Irreversibile e in accelerazione”

Il gruppo meccanico bolognese, nato nel 1956 come produttore di ingranaggi, poi di sistemi di ingranaggi (i motoriduttori), ha fatto da tempo il salto alla meccatronica integrando con proprie aziende motori elettrici (in Vietnam) e inverter (con la tedesca Vectron). L’anno scorso ha rilevato Selcom aggiungendo competenze nei circuiti elettronici e nel software.

«Abbiamo fatto un ulteriore passo avanti diventando partner degli Oem con nostre soluzioni ai loro problemi» spiega l’imprenditrice, vice presidente di Confindustria Emilia Centro (la seconda territoriale in Italia dopo Assolombrada). Le attività del Gruppo Bonfiglioli nella mobilità elettrica sono confluite nella business unit e-mobility, diretta oggi dall’ingegner Michele Pennese.

Proprio Pennese sarà uno dei protagonisti della tavola rotonda promossa da Vaielettrico con il contributo di Marposs e Clust.ER MECH e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e di Motus-E, dal titolo “ Emissioni zero dal 2035: la Motor Valley è pronta alla sfida ?” che si terrà domani 19 aprile a E-Tech Europe 2023 di Bologna dalle 16.00 alle 17.30, presso Room Battery Sala Conferenze B (qui il programma).

La scelta di accorpare sotto una direzione unica tutte le soluzioni per veicoli elettrici «è la diretta conseguenza dell’ inaspettata accelerazione dell’elettrificazione tra i nostri clienti, tutti ormai impegnati nella transizione dai motori termici o idraulici a quelli elettrici. E’ un processo inarrestabile e in forte accelerazione, che apre grandi opportunità per le azeinde creative e dinamiche come sono quelle italiane» spiega Sonia Bonfiglioli.

I big mondiali hanno già scelto, Bonfiglioli risponde

I grandi clienti di Bonfiglioli Group sono i big mondiali delle macchine da costruzione, della macchine movimento terra, delle macchine agricole e dei sistemi di movimentazione interna. Se si escludono incursioni occasionali nei veicoli commerciali leggeri «Bonfiglioli ha fatto la scelta strategica di non entrare nell’automotive in senso stretto, che richiede grandi numeri e basso margine unitario. E’ un modello industriale completamente diverso dal nostro, che prevede invece un approccio personalizzato e flessibile alle richieste dei clienti».

Quando le chiediamo se la Motor Valley emiliano-romagnola, così legata alla meccanica classica dei motori termici, sia pronta alla transizione, risponde: «Sono fiduciosa pur rendendomi conto che la sfida non è facile. Vedo grande fermento in tutte le aziende; tutte si stanno ponendo il problema e ragionano sulle nuove sfide e le opportunità che offrono. E tantissimo giovani trasformano le loro idee in stat up innovative».

Il motore termico? “Sopravviverà in una nicchia”

Concorda con l’approccio di “neutralità tecnologica” adottato dall’Unione europea e dal nostro governo, ma ritiene che «la tecnologia termica resterà di nicchia, per pochi veicoli premium ad altissime prestazioni. Quindi i volumi non garantiranno la sopravvivenza di tutta la filiera».

A decidere del futuro saranno i grandi costruttori «putroppo, ormai, tutti stranieri. Nessuno di loro continuerà a sviluppare due diverse piattaforme, e penso che ne sceglieranno una sola: quella elettrica».

Due criticità per la nostra filiera automotive

Per la filiera dei componentisti italiani questa è una sfida senza soluzione B: convertirsi all’ecosistema elettrico o sparire. Che fare, allora? «Io vedo due criticità _ risponde _. La prima è di tipo finanziario: il nostro tessuto produttivo è fatto di piccole e medie imprese per le quali non è facile affrontare investimenti importanti come quelli richiesti da una conversione tecnologica così radicale. Qui sarà necessario un forte sostegno pubblico e l’apporto di capitali di rischio privati».

La seconda riguarda il capitale umano. «Il mondo accademico è in ritardo nella formazione delle competenze richieste per elettrificazione e digitalizzazione. E’ ancora legato a vecchie concezioni della didattica in presenza, mentre dovrebbe adottare sistemi ibridi che facilitino un accesso di massa ai percorsi universitari nella facoltà tecnico scientifiche».

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-