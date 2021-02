Zero Emission Bus Conference, a Parigi (23/24 marzo)

Ritorna Zero Emission Bus Conference. Dopo la sospensione dell’anno scorso a causa della pandemia, era prevista per marzo 2020, la manifestazione si farà il 23 e 24 marzo a Parigi. Al centro dell’evento la decarbonizzazione delle flotte degli autobus.

Il dibattito a Zero Emission Bus dedicato a batterie e idrogeno

Siamo alla terza edizione. La prima si è tenuta a Londra nel 2016, la seconda a Colonia nel 2018 e la terza è saltata causa dell’emergenza Covid. Ma si recupera. L’appuntamento di Parigi è dedicato alle soluzioni tecniche e su come affrontare le sfide della decarbonizzazione dell’industria degli autobus. La conferenza si articola in due giorni di dibattiti e incontri a cui parteciperanno 400 rappresentanti del settore e responsabili politici locali e internazionali. Il tema al centro delle discussioni sono i benefici e i limiti delle due tecnologie a emissioni zero: autobus elettrici a batteria e autobus elettrici a celle a combustibile. Argomento interessante.

Gli argomenti di Zero Emission Bus

Il menù degli argomenti da approfondire è abbastanza ricco. Eccoli: Autobus a emissioni zero, quali opzioni sono disponibili oggi? Siamo pronti per la conversione completa? Quale soluzione infrastrutturale si adatta meglio alle diverse esigenze? Economia innovativa: come possiamo finanziare la conversione dell’intera flotta? Quale supporto è disponibile da fonti pubbliche e private e come è possibile accedere a questo supporto? Piani di transizione ambiziosi: cosa possiamo imparare dai primi utilizzatori di veicoli a emissioni zero?

I riferimenti per avere maggiori informazioni

La conferenza si terrà a Parigi, è stata preceduta da una serie di webinar dedicati ai temi centrali di Zero Emission Bus, e sarà ospitata alla Maison de la Chimie. Per maggiori informazioni si può cliccare sul sito internet ufficiale della manifestazione.

