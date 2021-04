Zero e Askoll per l’Earth Day: DSR ed eS3 in “limited edition”

Il DSR di Zero Motorcycles in edizione speciale è messo in vendita con colorazioni ispirate alla natura. Per ogni moto venduta, l’azienda californiana donerà 500 dollari alla National Forest Foundation che li utilizzeraà per finanziare progetti di manutenzione e ripristino di ambienti naturli. Quest’anno cade anche il quindicesimo anniversario dalla fondazione del costruttore di moto californiao.

Sam Paschel, fondatore di Zero Motorcycles, ha commentato: «Le nostre moto sono un modo incredibile per sperimentare la guida fuoristrada, anche nelle foreste nazionali americane, e siamo con la National Forest Foundation nella loro missione di garantire l’accesso a quelle terre per le generazioni future». Il DSR è spinto dal motore Z-Force 75-7. Ha un’autonomia di 262 km e una velocità massima di 164 km/h). La “limited edition è in vendita in America a partire da 15.495 dollari.

La livrea “gareen” di Askoll eS3 EVOlution

Come Zero in America, anche Askoll, in Italia celebra la Giornata della Terra con un veicolo dedicato. Il costruttore leader negli scooter elettrici presenta un’edizione limitata del suo eS3 EVOlution Earth Edition. La caratterizza una livrea ispirata ai colori e alle forme della natura.

Viene proposto al prezzo di 4.190 euro, al lordo degli ecoincentivi con o senza rottamazione. E’ uno scooter più che collaudato, comodo e pratico, dotato di due batterie estraibili, con un’autonomia di 96 km e una velocità massima di 66 Km/h. Dispone inoltre di display digitale con modulo connettività e comunicazione Bluetooth con App dedicata.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —