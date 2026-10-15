Una Zero DS di serie, equipaggiata con il Power Tank opzionale, ha percorso 436,5 km con una sola carica stabilendo un nuovo Guinness World Records. Il percorso era certamente studiato per favorire l’efficienza, ma l’esperimento dice comunque qualcosa di interessante sull’autonomia delle moto elettriche.

Beh, 436,5 chilometri con una sola carica sono davvero tanti. Tanti anche per alcune automobili, figuriamoci per una moto! Ma questa è la distanza percorsa da una Zero DS che ha stabilito il nuovo Guinness World Records per la maggiore distanza coperta da una motocicletta elettrica con una singola ricarica.

Alla guida c’era Jelle Verstaen, che ha affrontato un percorso dalle Alpi, al confine tra Francia e Italia, fino alla costa mediterranea. La moto era un esemplare di serie, senza modifiche, ma equipaggiato con il Power Tank opzionale. La capacità della batteria passa così dai 15,6 kWh della DS standard a 19,2 kWh.

Il precedente primato era fermo a 310,689 km: la Zero lo ha quindi migliorato di oltre 125 km, circa il 40%. Il percorso è stato monitorato tramite GPS e il risultato verificato secondo le procedure del Guinness World Records.

436 km sì, ma in condizioni studiate per consumare poco

Il dato va naturalmente contestualizzato. I 436,5 km non rappresentano l’autonomia che un proprietario di Zero DS può aspettarsi nell’utilizzo quotidiano. La stessa Casa dichiara per la DS un’autonomia urbana di 249 km nella configurazione standard.

Il percorso del record è stato scelto e pianificato con l’obiettivo evidente di massimizzare l’efficienza. Niente autostrada, velocità contenute, poche ripartenze e un tracciato il più possibile fluido. Quando strada e limiti lo permettevano, il gruppo ha mantenuto una velocità di crociera di circa 52 km/h.

Anche i tratti montani, apparentemente poco favorevoli, hanno consentito di sfruttare la frenata rigenerativa nelle discese. Negli ultimi 100 km, invece, le condizioni sono diventate decisamente meno ideali: il gruppo ha raggiunto la costa sotto una pioggia intensa.

Insomma, non è un test di autonomia nel senso tradizionale del termine e non pretende di esserlo. È un tentativo di record, quindi costruito per ottenere la maggiore percorrenza possibile.

Non una sola Zero: tre moto oltre il precedente record

C’è però un altro elemento interessante. Il tentativo ha coinvolto tre Zero di serie e tutte sono riuscite a superare i 310,689 km del precedente record.

Louis Renaud, cliente Zero inizialmente presente come osservatore indipendente, ha partecipato con la propria SR/S percorrendo 350 km e fermandosi con ancora il 4% di batteria. Jenny Brookes, Senior Global Brand Manager dell’azienda, ha invece raggiunto 384 km con una DSR/X prima di esaurire la carica.

La DS di Verstaen, grazie anche ai 3,6 kWh aggiuntivi del Power Tank, è arrivata più lontano di tutte: 436,5 km.



Il vero punto è il “bias dell’autonomia”

Più che prendere i 436 km come riferimento per l’utilizzo reale della DS, l’aspetto interessante dell’iniziativa è un altro.

Quando si parla di veicoli elettrici, e forse ancora di più di moto elettriche, l’autonomia continua spesso a essere giudicata attraverso un parametro piuttosto rigido: quanti chilometri riesce a fare il mezzo prima di fermarsi. È un criterio comprensibile, ma può diventare un bias quando finisce per oscurare completamente il rapporto tra autonomia, utilizzo effettivo, velocità, percorso e possibilità di ricarica.

Un record come quello organizzato da Zero non elimina naturalmente i limiti che ancora sono presenti nelle moto elettriche, ma mostra però quanto possa cambiare la percorrenza dello stesso mezzo al cambiare delle condizioni di utilizzo. E soprattutto porta la discussione fuori dal consueto schema secondo cui una moto elettrica debba necessariamente essere valutata soltanto sulla distanza massima percorribile a velocità sostenuta.

Da questo punto di vista, al di là del record in sé, quella di Zero è una bella operazione di comunicazione: concreta, facilmente comprensibile e basata su moto acquistabili normalmente. Forse, mentre aggiungiamo chilometri alle batterie, c’è anche un modo di guardare all’autonomia che deve cambiare.