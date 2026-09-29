

















Vent’anni di moto elettriche celebrati con una serie decisamente esclusiva. Zero Motorcycles realizzerà appena 20 SR/F 20th Anniversary, destinate al mercato europeo. Livrea nera e oro e componentistica dedicata per uno dei modelli che hanno segnato maggiormente la storia del marchio californiano.

Venti moto per vent’anni di storia. Zero Motorcycles festeggia nel 2026 i due decenni dalla sua fondazione e sceglie di farlo partendo da una delle moto più importanti della sua storia recente: la SR/F.

Nasce così la Zero SR/F 20th Anniversary, edizione speciale che sarà prodotta in appena 20 esemplari e distribuita attraverso una selezione di concessionari europei. Più che una nuova versione della naked elettrica, quindi, si tratta di una piccola serie celebrativa destinata soprattutto agli appassionati del marchio.

Zero SR/F 20th Anniversary: nero e oro

A distinguerla dalla SR/F di serie è innanzitutto l’estetica: Zero ha scelto una combinazione Jet Black e oro, accompagnata da dettagli e personalizzazioni specifiche.

La dotazione comprende inoltre una selezione di componenti premium, anche se per il momento Zero non è entrata nel dettaglio delle singole modifiche. Non cambiano invece, almeno stando alle informazioni diffuse finora, l’impostazione tecnica e la base della SR/F.

La SR/F segnò il cambio di passo di Zero

La scelta di questo modello per celebrare l’anniversario non è casuale. Presentata nel 2019, la SR/F rappresentò infatti un vero cambio di passo per Zero.

Con la SR/F arrivò una piattaforma completamente nuova, costruita attorno al propulsore Z-Force, al sistema operativo Cypher III e al Motorcycle Stability Control sviluppato da Bosch. Cambiarono anche telaio, ciclistica e, soprattutto, l’impostazione complessiva della moto.

L’obiettivo era piuttosto evidente: non proporre semplicemente una buona moto elettrica, ma una naked in grado di confrontarsi, per prestazioni, dinamica di guida e dotazione tecnologica, con le moto tradizionali di fascia alta.



Una svolta importante anche dal punto di vista dell’immagine. La SR/F portò Zero verso un design più maturo e una maggiore attenzione a connettività ed elettronica, elementi che negli anni successivi sarebbero diventati centrali nello sviluppo della gamma.

E proprio la SR/F sarà tra i modelli interessati da un’altra importante novità: l’arrivo della ricarica rapida in corrente continua CCS. Zero la introdurrà sulle famiglie Street e Dual Sport dalla seconda metà del 2027, prevedendo anche il retrofit sui modelli compatibili dal 2022. L’obiettivo è portare la batteria dal 20 all’80% in meno di 30 minuti.