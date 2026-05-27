Zero, arrivano sospensioni Sirris racing per la nuova X Line







Zero Motorcycles annuncia la partnership con Sirris per sviluppare sospensioni ad alte prestazioni dedicate ai modelli elettrici off-road XB e XE della gamma X Line.

Arrivano forcelle e ammortizzatori completamente regolabili per le Zero XB e Xe, progettati specificamente per le caratteristiche delle e-moto. Le moto elettriche da fuoristrada infatti continuano a crescere e, insieme alle prestazioni, aumenta anche l’attenzione verso componentistica sempre più specialistica. È in questo contesto che si inserisce la nuova collaborazione tra Zero Motorcycles e Sirris, azienda specializzata nello sviluppo di sospensioni per e-moto ad alte prestazioni.

La partnership riguarda in particolare la nuova X Line di Zero e ha portato allo sviluppo della forcella F43 CMX dedicata alla XB e del sistema completo F43/R46 pensato per la XE. Due soluzioni progettate come upgrade plug-and-play delle sospensioni originali, con l’obiettivo di migliorare immediatamente comportamento e controllo in off-road.

Secondo quanto dichiarato dalle due aziende, il lavoro è stato sviluppato specificamente attorno alle caratteristiche delle moto elettriche: distribuzione dei pesi, risposta immediata della coppia e dinamica di guida differente rispetto alle tradizionali moto termiche.

“La collaborazione con Zero Motorcycles su XB ed XE dimostra chiaramente la crescente richiesta dei rider di prestazioni sempre più elevate dalle loro e-moto”, ha spiegato Graham Sills, co-fondatore di Sirris. “Siamo orgogliosi di offrire soluzioni studiate su misura per ogni moto, ma al tempo stesso plug-and-play per il pilota”.

Zero ha seguito la parte di integrazione veicolo, validazione dinamica e messa a punto sui diversi terreni, mentre Sirris si è occupata dello sviluppo hardware e della produzione delle sospensioni.

Forcella F43 CMX per Zero XB, cosa cambia?

La forcella Sirris F43 CMX dedicata alla XB utilizza un design simmetrico a cartuccia chiusa con doppi smorzatori indipendenti sigillati. La configurazione standard prevede una rigidità molla da 3.6/3.2 N/mm, ma il sistema è completamente regolabile e offre diverse possibilità di personalizzazione.

Le opzioni disponibili spaziano infatti da 3.2 a 5.8 N/mm e consentono anche setup misti tra i due steli, soluzione particolarmente interessante per i rider più esperti che cercano una risposta estremamente precisa.

L’installazione avviene mantenendo il cannotto di sterzo originale della XB e il kit include anche supporto pinza freno, distanziali ruota e sistema di instradamento della linea freno compatibili con telaio e cerchi originali.

Sistema completo F43/R46 per Zero XE

Più estrema la configurazione dedicata alla XE, che abbina la forcella F43 a un ammortizzatore posteriore R46 da 105 N/mm. L’obiettivo è garantire una geometria equilibrata e prestazioni costanti anche nella guida fuoristrada più impegnativa.

La taratura standard prevede valori da 4.4/4.0 N/mm all’anteriore, ma è disponibile anche una configurazione racing ancora più aggressiva, con molle forcella fino a 4.8/4.4 N/mm, maggiore volume d’olio e molla posteriore da 115 N/mm.

Anche in questo caso il sistema offre regolazioni complete di compressione, ritorno, precarico e rigidità molla. L’ammortizzatore posteriore supporta molle da 75 a 115 N/mm, così da adattarsi a peso del pilota, stile di guida e persino eventuali upgrade batteria.

“Abbiamo lavorato per rendere le tarature XB ed XE il più versatili possibile e orientate al trail”, ha aggiunto Sills. “Ma ogni rider è diverso: siamo disponibili per supporto e messa a punto”.

Anche le e-moto sono moto “vere”!

La collaborazione tra Zero e Sirris mette anche in evidenza un aspetto spesso sottovalutato nel mondo delle moto elettriche: la necessità di sviluppare sospensioni realmente progettate attorno alle specificità dei powertrain elettrici.

La risposta immediata della coppia, la diversa distribuzione delle masse e il peso delle batterie richiedono infatti setup dedicati rispetto alle equivalenti moto endotermiche. Non è un caso che sempre più aziende stiano lavorando su componentistica specifica per l’off-road elettrico, settore che continua a essere uno dei più dinamici dell’intera mobilità a batteria.

Entrambi i sistemi Sirris per XB ed XE saranno disponibili attraverso la rete ufficiale dei concessionari Zero Motorcycles, per maggiori informazioni c’è una pagina dedicata.