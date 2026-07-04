





La transizione elettrica delle flotte non riguarda solo i veicoli: sempre più operatori stanno ripensando anche il ciclo di vita delle batterie. Tra questi Zenobe. L’azienda non solo gestisce la più ampia rete di autobus elettrici in Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, ma ha anche sviluppato un modello avanzato di riutilizzo delle batterie dei camion elettrici. I dispositivi a fine vita vengono utilizzati per fornire energia in loco e soluzioni di alimentazione portatile per la ricarica delle flotte. Un modello che sta prendendo piede. Woolworths, uno dei più grandi gruppi della distribuzione alimentare in Australia, grazie a un accordo con Zenobe, avrà a disposizione 148 camion elettrici.

Second life e un modello basato sul leasing per la logistica

Zenobe è l’operatore che sta introducendo migliaia di camion elettrici nel mondo. Un altro segnale che la logistica dei supermercati può essere elettrica grazie a percorrenze quotidiane non elevate, possibilità di ricaricare durante le operazioni di carico e scarico. Senza dimenticare che le infrastrutture di ricarica installate nei centri distributivi si possono alimentare con impianti fotovoltaici supportati da batterie in second life. Con questo sistema integrato la sostenibilità ambientale si abbina a quella economica.

L’acquisto dei veicoli elettrici incide sui conti aziendali e qui Zenobe propone l’ Electric Vehicle‑as‑a‑Service. L’operatore offre ai clienti un servizio di leasing “end‑to‑end” che include veicoli, infrastrutture di ricarica, manutenzione e servizi legati alle batterie, supporto operativo della flotta. Tutto tramite un pagamento mensile. Un modello più agile per il gigante alimentare Woolworths che “appalta” all’esterno la gestione della flotta.

I veicoli sono i Foton T5, camion elettrici leggeri progettati per la distribuzione urbana e le consegne dell’ultimo miglio. Non è richiesta la patente specifica e offrono un’autonomia adatta ai percorsi quotidiani dei supermercati, dai 150 ai 200 km secondo la configurazione delle batterie. La capacità di carico è compatibile con la logistica alimentare e la possibilità di ricaricare rapidamente durante le soste operative. In questo modo l’autonomia si estende.

Il sistema supporterà le consegne dell’ultimo miglio del retailer australiano in New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia e Western Australia. Le consegne sono già iniziate e l’intera flotta dovrebbe entrare in servizio entro la fine dell’anno.

Zenobe vuole raddoppiare i camion elettrici in Australia

L’accordo si basa su un investimento di 6 milioni di dollari australiani effettuato lo scorso anno dalla Clean Energy Finance Corporation in Zenobe, che aveva sostenuto l’impiego di 60 camion elettrici da parte del retailer australiano. Le collaborazioni tra Woolworths e Zenobe si inseriscono in un obiettivo più ampio della società britannica di leasing di flotte, che punta a più che raddoppiare il numero di camion elettrici in Australia entro la fine del 2026. Si tratta di un investimento di 100 milioni di dollari australiani nel Paese, che ha portato Zenobe a stringere accordi con un’ampia gamma di operatori di veicoli commerciali, inclusi sia il trasporto pubblico sia la logistica del trasporto merci.

La consegna a domicilio silenziosa

Con la crescita delle consegne a domicilio è più rilevante il problema delle emissioni locali e del rumore in aree residenziali. La scelta elettrica mitiga queste criticità. Sarah Pike, Group Director Last Mile and Partnerships di Woolworths, ha aggiunto: «I nostri camion per le consegne a domicilio sono una presenza familiare nei quartieri di tutta l’Australia. Questi veicoli elettrici contribuiranno a rendere le strade suburbane più silenziose e pulite, e renderanno la spesa settimanale più sostenibile per le famiglie australiane».

Secondo Gareth Ridge, Country Director per Australia e Nuova Zelanda di Zenobē: «Questo progetto dimostra che l’elettrificazione è un’opportunità commerciale. Woolworths sta già implementando centinaia di camion elettrici su larga scala e la prova che, con il giusto modello di business e prezzi competitivi da parte di Zenobē, l’elettrificazione è già conveniente. Insieme a Woolworths e alla CEFC, stiamo dimostrando che la logistica a zero emissioni su larga scala non è più un progetto pilota: è commercialmente sostenibile e operativamente comprovata».

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