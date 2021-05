Zegna si allea con Stellantis per una flotta green

Zegna si allea con il Gruppo Stellantis in un programma per il passaggio alle alimentazioni green di tutta la flotta aziendale (oltre 200 veicoli) entro il 2025.

Zegna: solo auto elettriche e ibride plug-in

La nuova Car Policy Green del Gruppo Ermeneglido Zegna introduce nel parco di auto aziendali vetture ibride plug-in e full electric per ridurre l’inquinamento atmosferico. Per incentivare il passaggio a vetture green, il Gruppo piemontese installerà colonnine di ricarica in tutte le proprie sedi. E sosterrà i dipendenti con un maggior contributo aziendale sul canone di noleggio per le auto plug-in e full electric, fornendo una fuel & charge card per la ricarica della batteria. A disposizione dei dipendenti verranno inoltre organizzati dei test drive sulle nuove vetture con consigli di guida ecologica per ottimizzare i consumi. “La qualità dei nostri prodotti non può prescindere dal rispetto della natura. In Zegna la tutela dell’ambiente è un valore fondamentale da oltre 110 anni e continuiamo a impegnarci concretamente per sostenerla. Sono orgoglioso della partnership con il Gruppo Stellantis, con il quale condividiamo valori e visione per costruire insieme un mondo migliore”, spiega Gildo Zegna, CEO di Ermenegildo Zegna.

Tavares: “Pronti con tutto, anche con l’idrogeno”

“L’annuncio di oggi è un esempio perfetto della capacità di Stellantis di supportare il Gruppo Zegna, con auto ecologiche all’avanguardia. Oggi, i temi di Environmental, Social e Corporate Governance sono al centro di ogni decisione di gestione responsabile. Ed è n obiettivo comune dimostrare che le aziende ricoprono un ruolo chiave per far fronte il riscaldamento globale”, spiega John Elkann, Presidente di Stellantis.

Aggiunge Carlos Tavares, CEO di Stellantis: “Siamo lieti di essere al fianco del Gruppo Zegna con la nostra gamma di veicoli green, sicuri e accessibili, composta da 30 modelli BEV e PHEV. I dipendenti di Stellantis lavorano ogni giorno per preservare la libertà di movimento delle persone con un’ampia scelta di autovetture e per ridurre l’impronta di carbonio dei nostri clienti B2B con veicoli commerciali leggeri a emissioni zero, compreso l’idrogeno“.