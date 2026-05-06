Zeekr X 2026 approda in Europa: ricarica ultra-rapida in 18 minuti e più potenza













Zeekr lancia in Europa la versione 2026 della Zeekr X, con ricarica ultraveloce in 18 minuti. A pochi mesi dal debutto sul mercato italiano, il marchio cinese del gruppo Geely accelera sul fronte prestazioni ed efficienza, puntando sulla nuova batteria proprietaria “Golden Battery”.

Si tratta di una tecnologia già vista sulla Zeekr 001, ma adattata alla piattaforma a 400 Volt della X. La versione Long Range può contare ora su una batteria LFP da 61 kWh, capace di supportare potenze di ricarica in DC fino a 230 kW, un valore particolarmente elevato per questa architettura.

Golden Battery: ricarica in 18 minuti

Secondo il costruttore, la Golden Battery combina una chimica migliorata con un sistema di gestione ottimizzato. Il risultato porta ad un equilibrio tra densità energetica, velocità di ricarica e durata nel tempo.

Nel contesto europeo, dove la diffusione delle infrastrutture HPC è in crescita ma ancora disomogenea, poter recuperare autonomia in meno di 20 minuti rappresenta un vantaggio concreto. Resta però da capire quanto questa capacità sarà sfruttabile nella pratica, considerando le variabili legate alle colonnine disponibili nei diversi mercati.

Più potenza e interni curati

Oltre alla ricarica, Zeekr ha lavorato anche sul fronte delle prestazioni. Tutte le nuove versioni del SUV compatto guadagnano infatti 50 kW aggiuntivi: il modello Privilege AWD raggiunge 365 kW, mentre la Long Range si attesta a 250 kW.

Si tratta di numeri che avvicinano la Zeekr X a modelli di categoria superiore, almeno in termini di prestazioni pure.

L’aggiornamento 2026 non si limita poi alla sola tecnica. L’abitacolo è stato rivisto con un design più pulito e funzionale. La console centrale è stata ridisegnata, mentre il bagagliaio cresce fino a 404 litri (+47 litri).

Zeekr sottolinea la continuità con il proprio linguaggio stilistico, definito da un’impronta minimalista e di ispirazione scandinava.

Geely: con Zeekr l’Europa nel mirino

Il lancio aggiornato della Zeekr X conferma la strategia del gruppo Geely di espandersi rapidamente in Europa. Il posizionamento del eSUV è interessante, soprattutto se il prezzo (in Italia a partire da circa 38.000 euro) resterà competitivo rispetto ai brand premium europei.