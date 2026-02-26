Zeekr sbarca in Italia: ordini aperti per 4 modelli







Zeekr, il brand elettrico “premium” del gruppo cinese Geely, ha ufficialmente lanciato le vendite in Italia con l’apertura degli ordini per quattro modelli elettrici. Prevede l’inizio delle consegne e l’apertura dei primi showroom nella primavera del 2026. In Germania, intanto, Zeekr ha già iniziato a consegnare le prime vetture agli acquirenti dopo aver aperto gli ordini lo scorso dicembre.

Quattro elettriche per entrare nel mercato italiano

Zeekr sbarca in Italia con una gamma di quattro modelli a batteria che coprono diverse esigenze di mobilità: dalle dimensioni compatte ai SUV e a una shooting brake sportiva. I modelli Zeekr X, Zeekr 7X, Zeekr 001 e Zeekr 7GT sono già ordinabili sul mercato italiano tramite Jameel Motors Italia, partner locale per la distribuzione, la logistica, le vendite e il post-vendita.

Il Zeekr X è un SUV compatto posizionato nel segmento C, pensato anche per contesti urbani e suburbani; il 7X compete nel segmento dei SUV di medie dimensioni; la 001 è una shooting brake di lusso; mentre la 7GT, recentemente presentata, punta a chi cerca un’esperienza più sportiva.

Questa gamma riflette l’impegno del marchio nel portare in Italia una offerta tecnologicamente avanzata e con propulsione 100% elettrica, progettata anche per rispondere alle aspettative di una clientela interessata alla mobilità sostenibile di fascia alta.

Strategia italiana e ruolo di Jameel Motors

L’accordo con Jameel Motors Italia, già presente nel mercato italiano con altri marchi del gruppo Geely, è alla base dell’ingresso di Zeekr nel nostro Paese. La rete di vendita comprenderà showroom dedicati e centri di assistenza che saranno attivi gradualmente nel corso del 2026.

Secondo Lothar Schupet, CEO di Zeekr Europe, «L’Italia è un mercato chiave nella nostra espansione europea» e l’arrivo del marchio coincide con una domanda in crescita per veicoli elettrici di fascia premium, «supportata dai continui investimenti nelle infrastrutture di ricarica».

Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia, sottolinea l’obiettivo di costruire «una presenza solida e di lungo termine» in Italia, con un modello di distribuzione efficiente.

Mentre in Italia si apre ufficialmente la fase degli ordini, in Germania Zeekr ha già compiuto il passo successivo. Dopo aver accettato ordini per i modelli del marchio sin dal dicembre 2025, le prime consegne ai clienti sono state completate: tra queste spicca la consegna di un Zeekr 7X Long Range RWD a un cliente a Stoccarda nelle ultime settimane.

Ecco una scheda sintetica sui modelli in prevendita in Italia:

ZEEKR 7X

Tipologia: SUV elettrico

Lunghezza: 4.787 mm

Piattaforma: SEA (Geely)

Design: Centro stile di Göteborg (Svezia)

Prezzo: da 52.990 €

Versioni disponibili:

Core RWD : 310 kW (421 CV), batteria 75 kWh, autonomia 480 km

: 310 kW (421 CV), batteria 75 kWh, autonomia 480 km Long Range RWD : 421 CV, batteria 100 kWh, autonomia 615 km

: 421 CV, batteria 100 kWh, autonomia 615 km Performance AWD: 646 CV (doppio motore), batteria 100 kWh, autonomia 543 km

ZEEKR 001

Tipologia: Shooting brake elettrica

Lunghezza: quasi 5 metri

Prezzo: da 59.990 €

Versioni disponibili:

Long Range RWD : 272 CV, batteria 100 kWh, autonomia 620 km

: 272 CV, batteria 100 kWh, autonomia 620 km Performance AWD : 544 CV (doppio motore), batteria 100 kWh, autonomia 594 km

: 544 CV (doppio motore), batteria 100 kWh, autonomia 594 km Privilege AWD: 544 CV (doppio motore), batteria 100 kWh, autonomia 585 km

ZEEKR X

Tipologia: SUV elettrico compatto

Lunghezza: poco più di 4,4 metri

Prezzo: da 37.990 €

Versioni disponibili:

Core RWD : 272 CV, batteria 49 kWh, autonomia 330 km

: 272 CV, batteria 49 kWh, autonomia 330 km Long Range RWD : 272 CV, batteria 69 kWh, autonomia 446 km

: 272 CV, batteria 69 kWh, autonomia 446 km Privilege AWD: 428 CV (doppio motore), batteria 69 kWh, autonomia 425 km

ZEEKR 7GT

Tipologia: Shooting brake elettrica

Lunghezza: poco più di 4,8 metri

Architettura: 800 Volt

Prezzo: da 45.990 €

Versioni disponibili:

Core RWD : 421 CV, batteria 75 kWh, autonomia 519 km

: 421 CV, batteria 75 kWh, autonomia 519 km Long Range RWD : 421 CV, batteria 100 kWh, autonomia 655 km

: 421 CV, batteria 100 kWh, autonomia 655 km Privilege AWD: 646 CV (doppio motore), batteria 100 kWh, autonomia 558 km

L’ingresso del marchio cinese con ambizioni premium nel mercato italiano e tedesco arriva con oltre due anni di ritardo rispetto al primo approccio di Zeekr con l’Europa, avvenuto in Svezia, Norvegia, Danimarca. Le prossime tappe saranno Francia, Spagna e Gran Bretagna.