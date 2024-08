Zeekr fa miracoli con le batterie LFP: ricarica in 10.5 minuti

Nel 2025 la nuova berlina Zeekr 007 utilizzerà innovative batterie Litio-ferro-fosfato (LFP) capaci di ricaricare dal 10 all’80% in 10,5 minuti. Il brand del gruppo Geely è convinto di aver stabilito un nuovo record, superando Tesla.

L’annuncio è arrivato durante l’evento Tech Day in Cina. Nell’occasione ha svelato anche il progetto di commercializzare i suoi veicoli elettrici in Giappone entro la fine dell’anno. Una sfida lanciata direttamente in casa del numero uno mondiale Toyota, notoriamente scettica sulla tecnologia elettrica.

Golden Brick Battery sulla nuova berlina Zeekr 007 dal 2025

YLa nuova berlina 007 ha appena debuttato in Cina, pur con batterie LFP da 74 kWh della precedente generazione o le più tradizionali nichel-cobalto-manganese, nella versione più performante del modello Long Range. Dall’anno prossimo monterà invece le LFP di progettazione Zeekr denominate Golden “Brick” Battery e presentate lo scorso dicembre come ancora in fase di test e sviluppo.

Sono in grado di supportare la ricarica ultraveloce a 5,5C. Se ricaricate a 500 KW con i caricabatterie rapidi V3 della stessa casa automobilistica ripristinano il 70% della carica, da 10% a 80% di SOC in 10,5 minuti.

Inoltre mantengono prestazioni di tutto rilievo anche in condizioni critiche, grazie a miglioramenti del sistema di gestione (BMS). A -10°C, per esempio, la sessa carica si ottiene in soli 30 minuti.

Seguendo il modello Tesla, Zeekr ha sviluppato una rete di ricarica proprietaria con circa 500 stazioni e oltre 2.700 colonnine ultraveloci. Secondo i piani entro l’anno arriverà a 1.000 stazioni e a 10.000 entro il 2026.

