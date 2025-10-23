Zeekr 7X, il SUV elettrico che si ricarica in 10 minuti

https://www.vaielettrico.it/wp-content/uploads/2025/10/banner_web_incentivi.png

Zeekr ha lanciato sul mercato cinese il nuovo 7X, SUV elettrico ad alte prestazioni basato su un sistema capace di supportare potenze fino a 600 kW e garantire la ricarica ultra-rapida in soli 10 minuti.

Il modello, erede della Zeekr 007, introduce novità interessanti come il nuovo sistema di guida assistita G-Pilot H7 e le batterie di ultima generazione Qilin e Golden Brick.

Zeekr, marchio premium del gruppo Geely, ha già pianificato le vendite anche in Europa (Germania, Svezia e Paesi Bassi), tuttavia non ci sono ancora conferme ufficiali su un arrivo in Italia.

Ricarica in 10 minuti e guida avanzata

Zeekr 7X mette sul piatto tanta innovazione tecnologica. A colpire è soprattutto l’adozione di una piattaforma elettrica da 900 V capace di supportare potenze fino a 600 kW. Un sistema che permette all’auto di ricaricare le batterie dal 10% all’80% in soli 10 minuti.

Si tratta di un’architettura ad altissima tensione che colloca il SUV di Geely tra i pochi veicoli al mondo in grado di offrire tempi di ricarica paragonabili a un pieno tradizionale, migliorando al contempo l’efficienza energetica.

Il 7X è anche il primo modello della Casa a integrare di serie il sistema ADAS G-Pilot H7 sviluppato da Geely, che consente funzioni di guida automatizzata su strada e la navigazione door-to-door anche senza mappe ad alta definizione, grazie a un’elaborazione più evoluta dell’ambiente stradale.

Il sistema è supportato da 31 sensori e dal potente chip Nvidia Drive Thor-U, con capacità di calcolo da 700 TOPS.

Autonomia fino a 800 km

La nuova Zeekr 7X sarà disponibile in due versioni e tre allestimenti, con potenze e autonomie diverse.

Il modello RWD Max monta un motore posteriore da 370 kW, con abbinamento di batterie Geely Golden Brick (75 kWh) o Catl Qilin (103 kWh). L’autonomia massima dichiarata arriva ad 802 km.

La versione AWD Ultra, invece, presenta un doppio motore da 585 kW (784 CV) totali, abbinato alla batteria Catl Qilin (103 kWh). L’autonomia in questo caso si assesta sui 715 km CLTC.

Design premium e dettagli intelligenti

L’azienda non ha certo tirato il freno in fatto di comfort, con molti dettagli premium, alcuni anche insoliti.

All’interno spiccano un grande display centrale da 15 pollici, ampia e completa strumentazione digitale e un volante piatto in stile sportivo. L’abitacolo è arricchito da porte automatiche senza telaio, vetri posteriori oscurati e poggiagambe elettrici. C’è anche un piccolo frigo-bar integrato (-6 °C ~ 50 °C) e i tavolini posteriori.

Infine, il bagagliao offre 905 litri di capacità e ci sono ben 40 vani portaoggetti distribuiti qua e là nell’abitacolo.