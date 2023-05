Zeeho rilancia: pronti i nuovi e-scooter C!ty

Zeeho, “costola” elettrica di CF Moto, lancia in Cina una nuova serie di scooter elettrici cittadini. C!ty Fun e C!ty Play non sono potenti ma hanno un’anima giovanile che potrebbe piacere anche dalle nostre parti. Se arriveranno.



Il colosso cinese CF Moto crede molto nelle potenzialità del suo brand elettrico Zeeho.

Forte di una penetrazione sui mercati occidentali, e italiani, sempre maggiore, il gruppo cinese sembra intenzionato ad aprirsi una strada europea anche con i suoi nuovi veicoli elettrici.

Lo ha iniziato a fare durante lo scorso Eicma, mostrando le prime due linee di e-scooter Zeeho (AE6 e AE8), e con ogni probabilità continuerà a farlo con i nuovi modelli della serie C!ty, appena presentati sul mercato cinese.

Che CF Moto stia studiando le varie sfaccettature del segmento elettrico è evidente. La nuova serie Zeeho C!ty si discosta infatti dai primi scooter AE6 e AE8, puntando sempre su modelli da città ma stilisticamente molto differenti.

Di base rimangono quella ricerca tecnologica e quella spinta all’innovazione, grazie alle quali la Casa cinese si è fatta apprezzare anche dalle nostre parti nel settore delle due ruote tradizionali.

Zeeho C!ty: design da cross, anima da città

La nuova gamma si compone di due modelli, C!ty Fun e C!ty Play, pensati per un uso cittadino. In realtà assomigliano più a delle moto da cross, pur non avendo nulla a che fare con il fuoristrada: sono leggerissime, hanno la sella piatta e stretta, manubrio alto e ruote da 17”.

Nascono con la stessa struttura e hanno medesime prestazioni, differenziandosi in sostanza solo per minimi dettagli.

Il modello C!ty Play monta un evidente parafango e ruote robuste tassellate su cerchi in lega d’alluminio, a differenza del “fratello” Fun, che invece si accontenta di ruote a raggi e pneumatici stradali.

Poco potenti ma molto connesse

I punti di forza sono nel peso ridotto (appena 70 kg in ordine di marcia) e nel completo apparato tecnologico e di connettività.

Addirittura le moto non si accendono se prima non si fa l’accesso con il proprio smartphone, che funge da vero e proprio display interattivo una volta sistemato nel suo apposito supporto.

Lato prestazioni, la serie C!ty è decisamente… city! Entrambi i modelli hanno un motore centrale (incastonato nel telaio in alluminio insieme al pacco batteria) di potenza massima 1,8 kW, che li spinge non oltre i 50 km/h.

La batteria da 48 V-25 Ah copre un massimo di 70 km con una singola carica e impiega circa cinque ore per caricarsi completamente tramite una presa domestica standard.

C’è però la frenata rigenerativa, che non guasta mai per avere un po’ più di autonomia.

Solo in Cina, a prezzi stracciati

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità sui nostri mercati bisognerà attendere le prossime mosse della Casa madre. Al momento le moto C!ty sono state lanciate esclusivamente in Cina ad un prezzo molto economico al cambio attuale: circa 1.500 euro per il modello Play e circa 1.200 per il Fun.

Su un eventuale arrivo in Italia è tutto da vedere. Anche perché, in teoria, la precedenza dovrebbero averla gli e-scooter visti all’ultimo Eicma, già improntati per la vendita in Europa.

La buona notizia è che l’importatore italiano di CF Moto, Padana Sviluppo, ha da poco rinnovato il suo accordo di distribuzione esclusiva. Questo fa ben sperare che il brand Zeeho possa a breve farsi largo anche da noi.

