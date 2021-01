Zebu: brigantino a vela di 82 anni, ora elettrico con i soldi della lotteria

Zebu è il primo brigantino a vela con motore elettrico. Una potenza da 200 kW su una barca d’epoca varata ben 82 anni fa e finanziata con 458.400 sterline dalla National Heritage Lottery Fund del Regno Unito. Un investimento che dimostra la facilità del retrofit sulle barche: per navigare in modo sostenibile basta convertire il motore, a prescindere dalla sua età.

Una storia che inizia in Svezia nel 1938

La storia di Zebu inizia nel 1938 in Svezia: nel cantiere navale A B Holms di Råå a Helsingborg. Nel paese scandinavo trasportò legno, carta e ferro lungo le rotte del Mar Baltico e durante la guerra fu al servizio dell’esercito polacco e (qui qualche cenno storico). Finito il conflitto continuò a navigare nel Baltico con un motore diesel. Nel 1984 Zebù salpò dal molo di St. Katharine sul Tamigi a Londra per l’operazione Raleigh. Una sorta di giro nel mondo lungo quattro anni e 41 Paesi che coinvolse 4mila giovani. Nei successivi trent’anni è stata una nave laboratorio per marinai e velisti, adottata dal Mersey Heritage Trust di Liverpool ed ormeggiata ormeggiato al Royal Albert Dock.

LEGGI ANCHE: Nautica: tutte le notizie elettriche del 2020

Una comunità per salvare Zibu e navigare in elettrico

Nel 2015 finisce quasi in tragedia: il brigantino prende acqua, ma per fortuna viene salvato da decine di volontari. La svolta arriva nel 2017 con la Tall Ship ZEBU Community Interest Company, fondata dal capitano Gerrith Borrett. Obiettivo: far tornare in mare il brigantino, anche per far conoscere le tecnologie ad emissioni zero con Sea Messenger Project: “Una barca gestita da un’organizzazione rispettosa dell’ambiente con l’obiettivo di utilizzare solo risorse sostenibili in tutte le sue attività“. Interessanti le parole di Ros Kerslake, responsabile della lotteria nazionale: “Il nostro patrimonio culturale crea posti di lavoro e prosperità economica, uno dei principali driver per il turismo e rende i nostri paesi posti migliori in cui vivere“.

Un motore elettrico da 200 kW per Zebu

Vediamo le misure di Zebu: 395 metri quadri di superficie e 1280 di vele. E’ alto 31 metri, equipaggiato con un motore da 200 Kw e una batteria agli ioni di litio da 96 Ah. Secondo l’armatore ci si aspetta un funzionamento a 100kW di potenza. “Sono stati 2 anni e mezzo di costante ricerca e sviluppo – sottolinea il capitano Gerrith Borret -, ora con il motore elettrico installato e funzionante, abbiamo fatto un enorme passo avanti verso l’alimentazione al 100% da energia pulita e rinnovabile“.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —