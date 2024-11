Yudo, Jaguar, Citroen e Leapmotor: settimana flash

Yudo, un’altra cinese primo prezzo – Prime foto della Jaguar GT4 – I tempi di consegna della e-C3 – Leapmotor via dalla Polonia / Settimana in 4 flash.

Yudo, un’altra cinese primo-prezzo (24.200)

Tra le cinesi primo-prezzo, sta riscuotendo un certo interesse la Yudo, prodotta dalla EMC e distribuita in Italia da Eurasia. Non la si può considerare una piccola, essendo lunga 403 cm (40 cm in più della 500e) e avendo 5 posti. Eppure ha un prezzo competitivo con le auto dei segmenti inferiori, 24.200 euro chiavi in mano. La batteria è una LFP con 41,7 kWh di capacità, in grado di assicurare un’autonomia WLTP di 325 km, con ricarica in DC fino a 50 kW di potenza. Servono 45 minuti per riportare la batteria dal 10 al 100%, mentre in AC la stessa operazione richiede 7 ore (monofase fino a 6,6 kW). Quanto al motore, la potenza massima è di 70 kW (95 Cv), con 165 Nm di coppia e velocità di punta di 130 km/h. I prezzi sono stati stabiliti prima dei dazi imposti dalla UE sulle auto elettriche made in Cina: al momento non sappiamo se e quanto i listini ne risentiranno in futuro.

Jaguar GT4, la prima del nuovo corso EV: le foto

La Jaguar ha diffuso le prime immagini del prototipo del nuovo modello elettrico, la GT4 a quttro porte. Il prototipo, Design Vision Concept, farà il suo debutto alla Miami Art Week il prossimo 2 dicembre. Mentre la vettura di serie sta entrando ora nella sua prima fase di global testing&development su strade pubbliche e specifici siti di collaudo in tutto il mondo. Sono state già percorse decine di migliaia di km in test sia virtuali che reali. Il lancio della nuova Jaguar dovrebbe avvenire a fine 2025. La prima Jaguar “re-imagined” sarà costruita a Solihull, nel Regno Unito, e sarà basata su una specifica architettura elettrica chiamata JEA (Jaguar Electric Architecture). Si tratta, come si vede, di un veicolo di dimensioni importanti, prevedibilmente con prezzi piuttosto impegnativi. Già l’anno prossimo la Jaguar (di proprietà del gruppo indiano Tata) completerà il suo passaggio a “marchio di lusso completamente elettrico”.

Ancora ritardi di consegna per la Citroen e-C3

Ci sono ancora ritardi nelle consegne di una vettura di successo come la Citroen e-C3. Lo conferma Ernesto, un lettore piemontese, con questa segnalazione: “Avevo letto un vostro articolo tempo fa su i ritardi nella consegna della e-C3. Confermo che la concessionaria Theorema di Torino mi ha contattato per dirmi che la consegna è slittata dal 31 ottobre 2024 al 10 gennaio 2025“. In effetti la catena di montaggio è partita, ma evidentemente non è ancora in grado di far fronte alle prenotazioni in tempi contenuti per gli ordini accumulati. In Francia (mercato ben più importante del nostro) in ottobre il gruppo Stellantis è stato in grado di consegnarne 1.712, conquistando il primo posto tra le elettriche. Mentre in Italia sono stati 151 i clienti che si sono potuti soddisfare. La situazione dovrebbe comunque normalizzarsi nel 2025.

Vendetta della Cina: la Polonia perde la produzione di Leapmotor

Con ogni probabilità anche la cinese Leapmotor, partner di Stellantis, produrrà le sue vetture per l’Europa in Germania e non più in Polonia come avvenuto finora. Lo ha rivelato l’agenzia Reuters, spiegando che il cambio di location è stato imposto direttamente dal governo cinese. Pechino ha infatti compilato una sorta di lista nera con i Paesi che hanno votato a favore dei dazi sui veicoli elettrici made in Cina e la Polonia rientra tra questi. La Germania, invece, si è battuta fino all’ultimo per scongiurare l’imposizione dei dazi, temendo ritorsioni di Pechino sulle auto che i vari marchi tedeschi esportano in Cina. Lo stabilimento scelto dovrebbe essere quello della Opel ad Eisenach, dove verrà prodotta la nuova Leapmotor T10. Finora, invece le auto del marchio cinese per l’Europa erano destinate alla fabbrica polacca di Tichy, ex Fiat.

Hyundai Kona N Line: il test di Paolo Mariano sulla mitica Trento-Bondone. Guarda il VIDEO

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico