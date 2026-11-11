YoYo ferma da settembre: “Non me la riparano…”

YoYo ferma da settembre per un guasto che non viene riparato. È la segnalazione di una lettrice, indignata per il disagio. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

YoYo ferma da settembre: “La diagnosi è fatta, ma…”

“V i contatto per segnalare un caso emblematico di totale assenza di assistenza e cronica mancanza di trasparenza sui pezzi di ricambio. Una problematica che so essere al centro delle vostre battaglie a tutela dei consumatori. La mia XEV Yoyo è ricoverata presso l’officina del concessionario ufficiale di Elmas (Cagliari) dal 8 settembre 2026. Dopo una lunghissima fase di diagnosi, il 29 settembre è stato formalmente emesso l’ordine per il pezzo di ricambio necessario. Un componente OBC (On Board Charger). La diagnosi è stata fatta dalla concessionaria. La quale però non si assume responsabilità sulla validità o meno della diagnosi, poiché è stata elaborata tramite scambio di filmati con la casa madre, XEV Italia. Già questo meriterebbe una menzione. Ad oggi la vettura è ferma da più di 3 mesi e da quasi un mese e mezzo dall’ordine del ricambio.

“Numerosi solleciti senza risposta”

La gravità della situazione risiede nei seguenti punti:

Muro di gomma comunicativo – Ho inviato ripetute PEC ufficiali di sollecito e messa in mora sia a XEV Italia sia al concessionario a partire dal 29 settembre. Reiterate a ottobre e novembre. Nessuno si è degnato di rispondere o di fornire la minima tracciabilità della spedizione.

Ho inviato ripetute PEC ufficiali di sollecito e messa in mora sia a XEV Italia sia al concessionario a partire dal 29 settembre. Reiterate a ottobre e novembre. o di fornire la minima tracciabilità della spedizione. Rischio di danni al mezzo – Trattandosi di un veicolo elettrico cittadino, il fermo prolungato di svariati mesi in officina rischia di compromettere seriamente lo stato di salute e l’efficienza della batteria di trazione.

Trattandosi di un veicolo elettrico cittadino, il fermo prolungato di svariati mesi in officina rischia di compromettere seriamente lo stato di salute e l’efficienza della batteria di trazione. Nessuna tutela – Non mi è stata offerta alcuna vettura sostitutiva per attutire il grave danno personale causato dal disservizio.

Spero che questa documentazione accenda un faro sulla gestione ricambi di questo marchio. E sblocchi questo inaccettabile silenzio “. Veronica Balletto