YoYo ferma da settembre: “Non me la riparano…”

YoYo ferma da settembre per un guasto che non viene riparato. È la segnalazione di una lettrice, indignata per il disagio. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
YoYo ferma da settembre: “La diagnosi è fatta, ma…”
“Vi contatto per segnalare un caso emblematico di totale assenza di assistenza e cronica mancanza di trasparenza sui pezzi di ricambio. Una problematica che so essere al centro delle vostre battaglie a tutela dei consumatori. La mia XEV Yoyo è ricoverata presso l’officina del concessionario ufficiale di Elmas (Cagliari) dal 8 settembre 2026. Dopo una lunghissima fase di diagnosi, il 29 settembre è stato formalmente emesso l’ordine per il pezzo di ricambio necessario. Un componente OBC (On Board Charger). La diagnosi è stata fatta dalla concessionaria. La quale però non si assume responsabilità sulla validità o meno della diagnosi, poiché è stata elaborata tramite scambio di filmati con la casa madre, XEV Italia. Già questo meriterebbe una menzione. Ad oggi la vettura è ferma da più di 3 mesi e da quasi un mese e mezzo dall’ordine del ricambio.
“Numerosi solleciti senza risposta”
La gravità della situazione risiede nei seguenti punti:
- Muro di gomma comunicativo – Ho inviato ripetute PEC ufficiali di sollecito e messa in mora sia a XEV Italia sia al concessionario a partire dal 29 settembre. Reiterate a ottobre e novembre. Nessuno si è degnato di rispondere o di fornire la minima tracciabilità della spedizione.
- Rischio di danni al mezzo – Trattandosi di un veicolo elettrico cittadino, il fermo prolungato di svariati mesi in officina rischia di compromettere seriamente lo stato di salute e l’efficienza della batteria di trazione.
- Nessuna tutela – Non mi è stata offerta alcuna vettura sostitutiva per attutire il grave danno personale causato dal disservizio.
Spero che questa documentazione accenda un faro sulla gestione ricambi di questo marchio. E sblocchi questo inaccettabile silenzio“. Veronica Balletto
Risposta. Purtroppo questi rimpalli di responsabilità sono ancora troppo frequenti nell’assistenza delle auto elettriche. Chi vende un’auto dovrebbe essere in grado di riparararla. Ma purtroppo continuiamo a ricevere testimonianze di fermi che si protraggono a lungo, esasperando gli animi. Il che vale per i marchi storici come per i nuovi brand (vedi questo aritcolo), in questo caso XEV.
– Come vanno le elettriche VW? VIDEO-TEST della ID.Polo