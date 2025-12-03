YASA lancia il motore assiale da 1.000 CV per ruota

A meno di due mesi dal lancio, YASA ha integrato il suo motore assiale da record in un powertrain “in-wheel” capace di erogare fino a 1.000 CV per ruota, aprendo scenari inediti per le prestazioni delle future auto elettriche. Il prototipo sfrutta l’elevata power density dei motori assiali YASA e introduce una configurazione che potrebbe rivoluzionare l’architettura dei veicoli elettrici, anche se l’approdo sul mercato europeo resta tutto da verificare.

Grazie alla sua compattezza e leggerezza, il motore assiale di YASA è diventato un candidato credibile per l’integrazione direttamente nel mozzo ruota, superando i limiti dei classici motori radiali oggi diffusi nell’automotive.

Il motore a flusso assiale dei record

L’azienda britannica ha affinato un concetto risalente all’Ottocento, riportandolo alla ribalta con materiali e componenti di ultima generazione che hanno permesso di raggiungere valori di potenza specifica mai visti nel settore.

Negli ultimi mesi YASA ha prima fatto registrare 550 kW da un pacchetto di appena 13 kg, poi ha superato sé stessa con un prototipo da 750 kW e un peso ridotto a 12,7 kg, raggiungendo un’incredibile densità di 59 kW/kg. Si tratta di un valore che la stessa azienda definisce “triplo” rispetto ai migliori motori radiali oggi sul mercato, un dato che ne evidenzia la superiorità in termini di rapporto peso/potenza.

Questi risultati hanno aperto la strada a un’applicazione ancora più audace: posizionare il motore direttamente all’interno della ruota di un veicolo elettrico, eliminando gran parte della trasmissione tradizionale.

Scenari rivoluzionari per le EV?

Il prototipo di powertrain presentato da YASA può erogare 750 kW per ruota, equivalenti a oltre 1.000 CV, un valore che fino a oggi richiedeva configurazioni con tre motori radiali. L’idea di un’auto con quattro motori di questo tipo – quasi 4.000 CV combinati – resta per ora un esercizio di immaginazione, anche perché chassis e pneumatici dovrebbero essere ripensati da zero per gestire una tale forza.

Tuttavia, il potenziale non riguarda solo le prestazioni. La configurazione “in-wheel” permette una riduzione di peso complessivo, un migliore packaging e una maggiore efficienza. Inoltre, l’elevata rigenerazione del sistema potrebbe ridurre o persino eliminare la necessità dei freni posteriori, una possibilità che inciderebbe sui costi e sulla manutenzione.

Accanto al motore, YASA ha sviluppato un inverter dual da 15 kg e 1500 kW, con una densità di 100 kW/kg, circa il doppio degli standard attuali. Questo componente è fondamentale per controllare la potenza estrema erogata dal motore assiale e rappresenta un altro primato tecnologico.

Una risposta europea alla tecnologia cinese

YASA parla già di una piattaforma scalabile, compatta ed economicamente sostenibile, ma siamo ancora nella fase di test. L’azienda prevede di condividere nuovi aggiornamenti nel 2026. Una tempistica realistica, che conferma come l’in-wheel sia un obiettivo possibile ma non immediato, soprattutto se si considera l’integrazione con gli standard di sicurezza europei.

Per il mercato continentale, dove la penetrazione dei veicoli elettrici ad alte prestazioni richiede omologazioni severe e un’attenzione particolare a pesi, efficienze e costi, l’arrivo di un sistema “in-wheel” così evoluto potrebbe costituire un vantaggio competitivo rispetto alla tecnologia cinese, per costruttori che desiderano differenziare i propri modelli premium.

