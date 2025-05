Yamaha spinge sull’ibrido: ecco la MT-09 Hybrid

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dopo il progetto di scooter a tre motori, la Casa giapponese torna in pista con un nuovo prototipo di due ruote ibrida plug-in. Questa volta si tratta di una moto prestazionale, basata sulla naked MT-09.

Mentre ancora sull’elettrico puro si dimostra attendista (ad oggi sul mercato c’è solo lo scooterino NEO’s), Yamaha continua a sperimentare nel campo dell’ibrido, vagliando così nuove strade per il futuro del suo settore due ruote.

Dopo aver presentato pochi mesi fa un interessante progetto di scooter con sistema SPHEV (Series Parallel Hybrid Electric Vehicle), caratterizzato dall’integrazione tra un motore termico e due elettrici, la casa giapponese è tornata alla ribalta con un nuovo prototipo ibrido.

Questa volta si tratta di una motocicletta vera e propria, ad alte prestazioni, sviluppata sulla base del modello naked MT-09.

Come funziona?

La moto si avvale di un sistema ibrido plug-in, con un motore elettrico che opera insieme al tre cilindri in linea da 890 cc. In più anche una piccola batteria aggiuntiva.

Il meccanismo prevede che il gruppo propulsore sia in grado di passare automaticamente da un motore all’altro, per offrire diversi livelli di assistenza, adattandosi al carico residuo, alle condizioni o alle prestazioni previste.

Per il momento altre specifiche della moto non sono state rivelate e, a parte un breve filmato sul funzionamento di massima del sistema ibrido, il resto è tutto da decifrare.

Yamaha accelera sull’ibrido

Dopotutto, la tecnologia ibrida Yamaha è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo ancora se e quando potrà essere adottata per una produzione in serie.

Di certo ad Iwata – e non solo lì, citofonare in primis Kawasaki ma anche Honda – non nascondono di credere fortemente nell’ibrido come soluzione funzionale al futuro del settore. Con l’intento di creare motociclette green piacevoli da guidare ma anche efficienti nei consumi.

Ennesima riprova di questo, in Yamaha ci sarebbe al vaglio un ulteriore progetto ibrido per una moto ancora più sportiva. Una nuova tappa di un percorso certamente da tenere sott’occhio. Staremo a vedere.

