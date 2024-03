Yamaha NEO’s, ora anche in versione Delivery

Anche Yamaha apre al settore delle consegne a domicilio. Arriva sul mercato italiano il nuovissimo NEO’s Delivery, versione da “rider” cittadino del primo ciclomotore elettrico della casa.



Che i servizi di delivery siano in costante crescita nel nostro Paese è cosa ben nota. Questo specifico mercato sembra stia diventando molto importante anche per le case motociclistiche, che, soprattutto in chiave green, si dimostrano molto attente a sfruttarne i vantaggi competitivi.

Ora anche Yamaha Motor ci ha messo lo zampino, lanciando in Italia la versione dedicata alle consegne del suo primo ciclomotore elettrico: il NEO’s Delivery.

Specifico per i rider

Di fatto, la Casa giapponese ha strutturato il suo scooter – sulle strade già da un paio d’anni – per renderlo adatto alle esigenze delle aziende che effettuano delivery nei centri urbani.

Il modello si caratterizza per la presenza di un portapacchi integrato nella parte posteriore, in grado di sopportare fino a 30 kg. Ci sono poi due cavalletti, uno standard centrale e uno laterale utile per le soste rapide, la retromarcia e due batterie al litio rimovibili che garantiscono circa 70 km di autonomia.

Il resto lo fanno le caratteristiche intrinseche del ciclomotore: un mezzo non potente (motore da 2,5 kW di picco) ma sicuramente pratico e maneggevole, che richiede bassi costi di gestione e manutenzione. Cosa non secondaria per chi lavora con flotte mirate al delivery a domicilio.

>>> GUARDA IL NOSTRO TEST DEL YAMAHA NEO’S

NEO’s Delivery mantiene anche la buona dotazione tecnologica del modello standard: dal display LCD intuitivo al sistema di accensione keyless, fino alle immancabili funzioni di connettività gestite via smartphone dall’App MyRide.

Yamaha Motor fa sapere che questo scooter sarà disponibile nei concessionari già a partire dal mese di marzo. Il prezzo è di 3.299 €.

