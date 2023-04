Presentato lo scorso anno, il NEO’s rappresenta il primo importante passo nel mondo delle due ruote elettriche per Yamaha. Per il 2023 non sono previste novità se non una nuova colorazione turchese e un ritocco ai prezzi.

Al Milky White e al Midnight Black si aggiunge infatti la nuova livrea chiamata Aqua, colore che è combinazione del blu Yamaha e del verde comunemente associato all’ecologia.

Rimangono invariate le linee che riescono a fondere elementi retrò e minimalisti, ma che non nascondono l’anima tecnologica e futuristica con dettagli contemporanei come il gruppo ottico a LED.

Yamaha NEO’s, caratteristiche principali

Invariata la forma e invariata anche la sostanza. Il piccolo scooter elettrico equivalente a un 50ino (consulta la scheda tecnica) è costruito intorno a un telaio in tubi d’acciaio e ruote da 13″. È dotato di una o due batterie estraibili da 968 Wh ciascuna (50,4 V e 19,2 Ah) e dal peso relativamente contenuto, 8 kg. Le batterie sono collocate sotto alla sella e alimentano il motore da 2,3 kW (2,5 di picco) alloggiato all’interno della ruota posteriore. L’autonomia dichiarata dalla casa dei tre diapason è di 37 km con un pacco batteria e di 68 km con quello aggiuntivo. Ciascuna batteria richiede circa 8 ore per una ricarica da 0 a 100% mentre ne servono 4 per passare dal 20 all’80%. frenata è affidata a un tamburo al posteriore e a un freno a disco da 200 mm all’anteriore.

I prezzi del NEO’s

Nel 2022 lo scooter elettrico di Yamaha veniva venduto a 3.199 €. Quest’anno invece per il modello base il costo è salito a 3.599. Per quello con il doppio pacco batteria si arriva a 4.299. Ovviamente come gli altri scooter elettrici, anche il NEO’s beneficia dell’ecobonus pari al 30% del prezzo (o il 40% se contestualmente si rottama un mezzo inquinante).



-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–