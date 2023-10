Yamaha MOTOROiD 2. Moto e pilota guidano insieme!

Yamaha presenta a Tokyo MOTOROiD 2, evoluzione di un progetto che punta all’integrazione uomo macchina. Una moto con due ruote sterzanti e in grado di guidare da sola.

C’è un fondamentale cambio di paradigma e di approccio. Yamaha non pensa più a una moto in grado di soddisfare e assecondare stile e performance di chi la guida. Yamaha sta pensando e costruendo moto che guideranno insieme a chi sta in sella. Moto con un’intelligenza e capaci di pilotare. Quando nel 2017 la casa dei tre diapason presentò la MOTOROiD, si pensò di essere davanti a un’idea fantascientifica. Oggi si parla di intelligenza artificiale anche nel tostapane e la guida autonoma è un’assoluta realtà. Oggi quindi il concept MOTOROiD 2 ci sembra semplicemente la moto del futuro, un’inevitabile evoluzione, l’ennesima che farà storcere il naso agli eterni nostalgici. Un mezzo che secondo Yamaha vuole rispondere a una domanda: “come si fa a convivere con una macchina come una creatura vivente?”.

Non si parla più infatti di veicoli, ma di interfaccia uomo-macchina. Yamaha in questo persegue una filosofia ben precisa che chiama Jin-Ki Kanno. “Offrire agli utenti la seducente euforia provata quando diventano veramente tutt’uno con la loro macchina”.

MOTOROiD 2, una moto che ancora non immaginiamo

Per tradurre in realtà questo concetto serve tanta tecnologia. MOTOROiD2, evoluzione del progetto originale, è in grado di riconoscere il suo proprietario, togliere cavalletto e spostarsi accanto al pilota. L’Active Mass Center Control System (AMCES) gestisce l’autobilanciamento della moto e il sistema AI di riconoscimento delle immagini è in grado non solo di riconoscere chi guida, ma anche di interagire sempre meglio riconoscendo espressioni e gesti.

Oltre all’interfaccia MOTOROiD è radicalmente diversa dalle moto che conosciamo. Ovviamente è spinta da un motore elettrico che è posizionato all’interno della ruota posteriore. Il forcellone oltre ad avere una funzione ammortizzante sull’asse verticale ha anche la possibilità di ruotare sul punto di aggancio sotto al sellino. questo rende di fatto sterzante anche la ruota posteriore. Il movimento è motorizzato e controllato dal cervello della moto per assecondare i desideri del pilota.

Anche il pacco batteria posto dietro alla ruota anteriore sembra essere basculante. In qualche modo, muovendosi, contribuisce all’assetto dinamico della moto. La combinazione del movimento di questo elemento e del forcellone sono coordinati dall’Active Mass Center Control System e sicuramente cambiano radicalmente le sensazioni in sella.

Tanto più che anche il sistema di sterzo è radicalmente diverso. Non c’è un vero e proprio manubrio, ma due appendici al lati che sembrano essere solidali al telaio e non collegate in modo fisico alla ruota anteriore. Viene addirittura da chiedersi se siano funzionali e quindi servano per curvare o se la guida sia demandata ad una combinazione di altri imput del pilota che la moto trasforma in azione. Potrebbero essere lo spostamento di peso, la posizione della testa e molto altro.

Insomma, questa non è una moto di nuova concezione, ma piuttosto un nuovo modo di concepire la moto.

