Yamaha, meglio i carburanti alternativi che l’elettrico

In un’intervista rilasciata a MCN, Eric de Seynes (Presidente di Yamaha Europa) traccia il futuro del brand giapponese. L’elettrico solo per le città, per il resto meglio puntare sui carburanti sintetici.

Spesso capita di chiedersi come mai i grandi brand giapponesi non siano ancora scesi in strada con moto elettriche. Ad esclusione di Kawasaki infatti, non hanno ancora “stupito” presentandoci le moto del futuro. Ne abbiamo parlato diverse volte e la risposta finisce spesso nel vicolo cieco di tecnologie ancora acerbe o di costi ancora troppo alti. Ma è davvero solo così?

Stando alle parole di Eric de Seynes (Presidente di Yamaha Europa) sembra che la sfiducia nella tecnologia elettrica sia molto più profonda. Se dal 2035 non potranno più essere venduti veicoli a benzina è urgente trovare delle alternative, alternative che secondo de Seynes vanno però nella direzione dei carburanti sintetici.

L’idrogeno infatti è tecnologicamente troppo complesso da gestire, specialmente su veicoli a due ruote ed energicamente molto costoso da produrre, spiega nell’intervista rilasciata a Motorcyclenews.com. Per questo l’alternativa più praticabile è quella dei combustibili sintetici.

«Nel breve termine – ha dichiarato – il motore a combustione interna è la migliore tecnologia che si possa ottenere. Questo è un fatto». Per ridurre del 50% l’inquinamento dei motori termici sarebbe sufficiente è sufficiente adottare combustibili sintetici.

«La trasformazione e il trasporto fino al luogo in cui si consuma il carburante rappresenta il 50% dell’impronta di CO2 del carburante prima ancora che venga utilizzato. Quindi, possiamo ridurre del 50% l’impronta di CO2, degli stessi motori (che usiamo oggi), se produciamo benzina sintetica con energia verde vicino a dove verrà consumata».

E l’elettrico?

L’elettrico non è da buttar via ovviamente, ma sembra contemplato per gli spostamenti in ambito urbano. Brevi distanze che richiedono poca autonomia. L’elettrico in questo contesto ha un duplice vantaggio: il primo è quello di tenere lontano l’inquinamento dalle nostre case, il secondo è quello di ridurre drasticamente il rumore.

Eric de Seynes dal 1° gennaio cederà la presidenza al suo attuale vice, Olivier Prévost, e diventerà Presidente del Consiglio di Sorveglianza della società.

