Yamaha: ecco la moto ibrida con tre motori!

Yamaha ha presentato un modello di moto con tecnologia ibrida benzina-elettrica con tre motori. Sarà questo il futuro delle due ruote o solo un veicolo di transizione?

La casa dei tre diapason ha presentato un progetto molto interessante svelando un sistema di propulsione che combina un motore termico a uno elettrico. Yamaha ha scelto per il suo ibrido di modificare un XMAX che è stato “attrezzato” con i due motori, anzi, ad essere precisi i motori sono tre. Sì perché il sistema SPHEV (Series-Parallel Hybrid Electric Vehicle) è dotato di un motore termico e di due elettrici, uno per la trazione e un’altro che lavora con quello a benzina per la produzione di energia.

Come funziona la moto ibrida di Yamaha?

Questa architettura è estremamente flessibile perché il software può gestire in diversi modi i propulsori. In fase di avvio e a basse velocità verrà chiamato in causa solo il motore elettrico. Poi con l’aumentare della velocità o in caso in cui la batteria si stia scaricando entrerà in funzione anche il motore a benzina che in combinazione con l’altro motore elettrico andrà a generare energia. Quando poi viene richiesta ulteriore potenza si utilizzerà il motore a scoppio per generare trazione.

Inoltre i veicoli costruiti su base SPHEV potrebbero anche utilizzare altre modalità, diciamo di “sovralimentazione”. Infatti il motore termico può funzionare in parallelo a quello elettrico e addirittura in parallelo al secondo propulsore EV (quello solitamente utilizzato come generatore).

