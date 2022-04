Yamaha E01, a luglio il debutto… ma solo a noleggio

L’atteso maxi-scooter elettrico Yamaha E01 sarà introdotto in alcuni mercati-chiave a partire da quest’estate. Anche in Europa. I primi esemplari di Yamaha E01 saranno disponibili però solo a noleggio, per un “collaudo” in strada fatto direttamente dagli utenti.

Protagonista dell’avvio di una nuova era elettrica, Yamaha sta facendo molto parlare di sé in questo primo scorcio di 2022. Con un mirato percorso comunicativo a “tappe”, la Casa giapponese sta svelando agli appassionati via via lo sviluppo delle proprie strategie green.

L’ultima novità riguarda l’imminente lancio del maxi-scooter elettrico Yamaha E01. Già annunciato da tempo ma per ora rivelatosi al pubblico solo sotto sembianze di concept, il nuovo due ruote a zero emissioni arriverà a breve sul mercato nella sua versione definitiva.

Lo farà, però, in maniera abbastanza originale. Almeno inizialmente, E01 sarà infatti introdotto in via graduale solo in alcuni mercati-chiave in Asia (Giappone e sud-est asiatico) ed Europa, in un numero limitato di esemplari e con la formula del noleggio.

L’ultima parola agli utenti

L’idea alla base è di far testare le potenzialità dello scooter agli utenti per un periodo di prova di tre mesi, in modo da raccogliere informazioni e dati utili sul suo utilizzo e le opinioni del pubblico in merito. Informazioni che saranno raccolte tramite un’apposita applicazione per smartphone e attraverso vari questionari, per poi essere analizzate in vista del lancio ufficiale di E01 a livello mondiale.

Gli utenti interessati possono partecipare al programma di test se in possesso di una serie di requisiti (come l’età minima di 20 anni e il possesso della patente A) e dopo aver ricevuto idonea approvazione.

Il noleggio dei primi 100 esemplari di E01 inizierà in Giappone a partire dal 1° luglio, ad un costo di circa 150 euro al mese (20.000 yen), assicurazione compresa. L’esperimento verrà replicato, sempre nel corso del 2022, anche in Europa.

Yamaha E01, maxi-scooter prestazionale

Yamaha E01 è il fratello maggiore dell’elettrico NEO’s che la Casa di Iwata ha già lanciato sul mercato un paio di mesi fa. Il primo di una lunga serie, stando alle promesse della vigilia.

Le prestazioni di questo nuovo maxi-scooter “simil 125” da città non passano inosservate. Motore home made da 11 CV e 30 Nm di coppia, velocità massima di 100 km/h, batteria agli ioni di litio da 4,9 kWh che regala un’autonomia media che supera i 100 km.

Anche se non è estraibile, la batteria dispone di diversi tipologie di ricarica, tra cui una veloce (0 a 90% in circa un’ora).

Dalle immagini a nostra disposizione, lo scooterone di serie riprende abbastanza fedelmente le forme viste da prototipo, quindi moderne, rotonde e senza eccessi (ricorda molto il fratello termico Nmax).

A livello tecnico, poi, non sembra mancare nulla: controllo di trazione, tre modalità di guida, frenata rigenerativa. Completano le dotazioni i fari a LED, i cerchi da 13” e i doppi freni a disco con ABS.

Come detto, Yamaha E01 arriverà anche da noi. Entro la fine dell’anno. Resta da capire quale sarà il prezzo di lancio e la formula di vendita decisa per il nostro mercato.

