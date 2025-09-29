





Cosa è saltato in mente a Yamaha di lavorare a un motore elettrico che fa rumore e vibra? Veramente pensa che siano queste le caratteristiche che mancano alle moto elettriche?

Immaginate Henry Ford che una mattina entra nella stanza dove stanno lavorando tutti suoi progettisti e dice loro: “Ragazzi ci sono! Ho trovato il modo per vendere di più. Dobbiamo aggiungere alle nostre automobili il rumore degli zoccoli e costruire seggiolini che sobbalzano come la schiena di un cavallo”.

Ora ci spostiamo in Giappone, dove in qualche ufficio di Iwata, un manager Yamaha ha avuto più o meno la stessa idea: aggiungere vibrazioni e rumore a un motore elettrico. Nello specifico si parla di un motore destinato alle due ruote.

Molti motociclisti – lo sappiamo – sono passionali e legati all’idea machista della moto. Idea che irrimediabilmente si porta dietro una galassia di cromature, scoppiettii assordanti, vibrazioni e gas di scarico. Tutte cose (cromature a parte) che le moto elettriche non offrono. L’idea di Yamaha è quella di andare quindi incontro a questa parte di pubblico con moto elettriche rumorose e vibranti.

Il motore elettrico (ma un po’ meccanico) di Yamaha

Secondo un brevetto appena registrato, la Casa di Iwata ha sviluppato un sistema che integra un cilindro e un pistone fittizi, mossi da un motore lineare. Il movimento alternato genera vibrazioni reali e, grazie a valvole di aspirazione e scarico, produce anche suoni simili a quelli di un quattro tempi. In pratica, non si tratta solo di un altoparlante che simula il rumore, ma di un meccanismo fisico che imita davvero il comportamento di un motore termico.

L’obiettivo dichiarato è offrire ai motociclisti il senso di connessione uomo-macchina che oggi manca nelle EV: la risposta sensoriale all’acceleratore, il brontolio e le pulsazioni percepibili tra le gambe. Una sorta di “realtà aumentata meccanica” pensata per chi ama la moto anche come esperienza emozionale, non solo come mezzo di trasporto.

Ma che senso ha?

Tralasciamo qualunque valutazione sul senso di “peggiorare” una tecnologia per farla assomigliare proprio a quella che dovrebbe sostituire. Spostiamo l’attenzione invece sui motociclisti, spesso dipinti come irriducibili nostalgici, legati più a vibrazioni e rumore che alla sostanza della moto e del viaggio.

È vero, qualcuno è così, ma difficilmente sarà convinto da un motore elettrico camuffato da termico. La maggioranza dei biker, invece, non chiede finti pistoni o scarichi virtuali: chiede autonomia, leggerezza e prezzi non troppo distanti dalle moto a benzina.

Molti preferirebbero vedere brevetti e investimenti orientati in questa direzione, piuttosto che soluzioni che sembrano guardare indietro.