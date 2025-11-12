XYTE One: dalla Germania lo scooter elettrico che si guida senza casco

Arriva dalla Germania lo scooter elettrico a tre ruote XYTE One. Un veicolo pensato per la città e per chi vuole guidare in sicurezza e con la massima libertà.

L’idea in Germania piace e proprio di recente abbiamo scritto del collega bavarese, il BMW Vision CE, che si guiderà senza casco. Anche l’XYTE One è infatti dotato di una cellula protettiva e di un motore da 19 kW. Il nuovo veicolo, sviluppato da XYTE Mobility GmbH, punta a creare una nuova categoria tra scooter e microcar, unendo agilità e protezione in un mezzo a zero emissioni.

Design, sicurezza e prestazioni

XYTE One con la cellula di sicurezza chiusa che protegge il conducente in caso di urto permette di guidare legalmente senza casco, una caratteristica finora riservata a pochissimi veicoli, il più famoso è stato il BMW C1. Oltre alla comodità però il progetto tedesco mette sul tavolo anche performance abbastanza interessanti.

Il motore elettrico eroga 25 cavalli (19 kW) di potenza di picco e 55 Nm di coppia, sufficienti per un uso urbano, ma certamente non sono numeri esaltanti. Le tre ruote sono progettate per garantire stabilità, mentre la sospensione a doppio braccio oscillante e l’ABS a tre canali con dischi da 240 mm puntano ad assicurare controllo anche in frenate improvvise.

Tecnologia e comfort da automobile

A bordo, lo XYTE One integra una plancia digitale con schermo touchscreen da 10 pollici, connettività LTE e app mobile per navigazione e monitoraggio remoto. È presente anche un vano bagagli da 72 litri, utile per la spesa o uno zaino. Tutto in dimensioni compatte, con un’attenzione al comfort tipica dei veicoli elettrici di fascia alta.

Prezzo e disponibilità

XYTE Mobility propone le prime 500 unità a un prezzo promozionale di 13.008 euro, con preordini già aperti. L’azienda mira a un pubblico urbano che cerca un mezzo pratico, sicuro e sostenibile. Non è ancora chiaro se il modello uscirà dalla Germania, ma il concept potrebbe trovare interesse anche in Italia, dove veicoli di questo genere hanno la propria nicchia di appassionati.