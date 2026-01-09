Xpeng P7+ 2026. La berlina da 5 metri che carica a 450 kW e costa 45.000 €

La Xpeng P7+ 2026 è un’auto con finiture premium, grande confort e una scheda tecnica più che convincente: fino a 530 km di autonomia, motore da 230 kW e una ricarica velocissima a 450 kW. Prezzo? La standard parte da meno di 45.000 €.

La nuova P7+, è un’elettrica di fascia alta che debutta in Europa nella versione 2026 con ben 104 aggiornamenti, il 36% dei componenti rivisti e migliorati. Un modello che punta su comfort, prestazioni e tecnologia, con prezzi da 44.900 euro e arrivo in Italia previsto per aprile.

Design da ammiraglia e aerodinamica raffinata

Le dimensioni da vera ammiraglia (5,01 metri di lunghezza, 1,93 di larghezza, 1,5 di altezza e 3 di passo) danno alla XPeng P7+ un’impronta importante su strada. La linea fastback contribuisce a una silhouette elegante, con un coefficiente aerodinamico di soli 0,2. L’anteriore è affilato, elegante, ma troviamo anche un accenno di muscoli sopra alle ruote. Molto bella la linea di luce che definisce proprio l’apice del muso.

Il laterale risente un po’ delle dimensioni e risulta un tantino imponente, qui troviamo cerchi da 19 (nella versione Standard) o 20 pollici. Il posteriore è molto bello con questo spoiler integrato benissimo che quasi raddoppia in questo bordo sottostante. Bagagliaio – neanche a dirlo – enorme: 570 litri che diventano quasi 2.000 abbattendo i sedili posteriori.

Motorizzazioni e batterie: fino a 530 km di autonomia

Tre allestimenti e due tagli di batteria LFP: 62 kWh per la versione Standard, abbinata a un motore posteriore da 180 kW, e 75 kWh per le versioni Long Range e Performance che montando un motore da 230 kW. La Performance in più ha anche un motore anteriore da 140 kW per un totale di 370 kW e uno scatto 0-100 km/h in 4,3 secondi.

L’autonomia dichiarata secondo ciclo WLTP è di 455 km (Standard), 530 km (Long range) e 500 km (Performance). Il sistema a 800 volt consente una ricarica ultrarapida: 350 kW per la standard e quasi 450 kW per le versioni superiori.

Comfort premium per i passeggeri posteriori

Salendo a bordo dal posteriore si nota subito il focus sul comfort. Ampio spazio, sedili massaggianti, riscaldati e ventilati, e un display da 8 pollici per la gestione multimediale. Comodissimo anche il tavolino richiudibile, mentre il tetto in vetro panoramico aumenta la percezione di spazio e luminosità.

Plancia tecnologica e interni raffinati

Il posto guida non è da meno: finiture in pelle nappa, superfici morbide, tre display e un’integrazione tech discreta ma efficace. Oltre al grande schermo centrale da 15,6 pollici, troviamo un cruscotto digitale da 9” e un head-up display. Il terzo schermo, invece, è lo specchietto retrovisore digitale.

Anche l’audio è da auto di lusso: 20 altoparlanti e sistema surround immersivo. Tra i due sedili troviamo due postazioni di ricarica wireless per smartphone, vani portaoggetti ben distribuiti e sedili anteriori completamente reclinabili per trasformare la P7+ in un vero e proprio letto.

Tecnologia avanzata e intelligenza artificiale di bordo

Tanta della tecnologia della P7+ 2026 non si vede. Ad esempio, Xpeng ha sviluppato un chip chiamato Turing AI, con una potenza di calcolo che consente di far girare modelli AI complessi direttamente a bordo senza dipendere dal cloud. Questa Xpeng è già praticamente pronta per la guida autonoma vision based.

Arriva anche in Italia: prezzo e disponibilità

Le consegne in Europa iniziano ad aprile, in 23 mercati tra cui l’Italia. Il prezzo indicativo per il nostro Paese è di 44.900 euro, costo che la rende competitiva rispetto alle berline elettriche premium già presenti sul mercato.

