Xpeng G6, Suv con super-ricarica

Xpeng G6: presso la sede europea della marca cinese, a Utrecht, Paolo Mariano ha provato il nuovo Suv elettrico con batteria da 66 kWh. Articolo+ VIDEO.

Xpeng G6: il SUV cinese pronto a conquistare l’Europa

Più che con piccole auto primo-prezzo, l’attacco dell’elettrico cinese all’Europa per ora poggia su modelli di una certa dimensione, soprattutto Suv. Un attacco che la UE intende combattere annunciando dazi pesanti, tra il 10 e il 38%. Xpeng, una marca nata solo 10 anni fa, ha già lanciato diversi modelli a batterie e ora punta a conquistare ulteriori quote di mercato con questo SUV del segmento D. Caratterizzato da linee moderne e accattivanti, adatte al gusto europeo. Il prezzo di lancio italiano di G6 non è stato ancora ufficializzato, ma si stima che partirà da circa 40.000 euro per la versione base con batteria da 66 kWh. Saranno disponibili anche una versione Long Range con batteria da 87,5 kWh e una versione Performance, quest’ultima dotata di un powertrain con due motori per una potenza complessiva di 350 kW.

L’architettura a 800 V rivoluziona i tempi di ricarica

Durante la prima presa di contatto con il veicolo, Paolo ha percorso 250 km a bordo della versione Long Range, equipaggiata con un powertrain da 210 kW. Questo allestimento, ottimizzato per i bassi consumi, ha mostrato prestazioni interessanti in un percorso misto di autostrada e strade extraurbane. La batteria da 87,5 kWh ha permesso di registrare un consumo medio di 15,1 kWh per 100 km, un dato promettente per le future prestazioni anche sulle più sfidanti strade italiane. Una delle caratteristiche salienti di G6 è la sua architettura a 800 V, che consente una ricarica ultra-rapida fino a un picco di 280 kW. Questo sistema permette di ridurre significativamente i tempi di sosta per rifornire, il che è apprezzabile soprattutto per i lunghi viaggi. Paolo ha testato questa funzionalità, riuscendo a ricaricare 30 kWh in meno di 11 minuti, equivalente a un’autonomia di circa 200 km. Questo risultato è notevole, soprattutto considerando la crescente diffusione di stazioni di ricarica ad alta potenza lungo le autostrade europee.

ADAS avanzati e interni raffinati, Xpeng G6 conquisterà gli europei?

Xpeng G6 è equipaggiata con avanzati sistemi di guida assistita (ADAS), basati su una rete di sensori radar e 12 telecamere. Questi sistemi sono progettati per supportare il conducente senza essere invadenti, contribuendo a un’esperienza di guida sicura e confortevole. Gli interni sono stati pensati con attenzione particolare all’ergonomia e alla qualità dei materiali. Creando un ambiente di guida piacevole e rilassante. Dai dettagli cromatici alla qualità dei materiali al tatto, tutto è studiato per offrire massimo comfort agli occupanti. La Xpeng G6, dazi permettendo, sembra avere le carte in regola per competere efficacemente sul mercato europeo. Con un prezzo competitivo, una lunga autonomia e tempi di ricarica ridotti, questo SUV potrebbe rappresentare una sfida significativa per i concorrenti del settore. Le prime impressioni di Paolo Mariano suggeriscono che G6 sia in grado di offrire un’ottima combinazione di efficienza, comfort e tecnologia avanzata. Non resta che attenderne la commercializzazione per vedere come sarà accolto.