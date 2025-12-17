Xpeng G6 e G9 my 2026, ricarica record e batterie LFP

I model year 2026 delle Xpeng G6 e G9 hanno diverse migliorie, quella principale è la batteria che ora è FLP. Le potenze di ricarica sono di assoluto riferimento: 10 min per 450 km di autonomia.

Xpeng aggiorna in modo profondo G6 e G9: migliorano le batterie, rivisto il design ed evolute le tecnologie di bordo. Non si tratta di un semplice facelift, ma di un affinamento strutturale che punta su una maggiore efficienza e vuole aumentare la percezione premium che il pubblico italiano ha del brand.

Batterie LFP e ricarica ultraveloce: il vero cambio di passo

Il cambiamento sottolineato in rosso sulla scheda tecnica è quello delle batterie che ora sono LFP su tutta la gamma. Una scelta che va nella direzione di maggiore sicurezza termica, durata nel tempo e sostenibilità, riducendo l’uso di materiali critici.

Sul fronte ricarica, XPENG alza l’asticella: 12 minuti per passare dal 10 all’80% sia su G6 sia su G9, grazie all’architettura a 800 Volt e alla tecnologia 5C. I picchi parlano chiaro: fino a 451 kW per G6 e fino a 525 kW per G9, valori che oggi trovano pochi rivali sul mercato europeo e che, infrastruttura permettendo, rendono la sosta un fattore sempre meno critico anche nei viaggi lunghi. In pratica, con 10 minuti in DC si ricaricano circa 450 km di autonomia.

Xpeng G6 MY26: il SUV Coupé diventa più maturo

Xpeng G6 MY26 rimane sostanzialmente invariato nella silhouette. Mantiene il profilo da SUV Coupé sportivo, ma adotta un nuovo frontale X-BOT Face full LED e il posteriore è stato ridisegnato con un profilo rialzato e spoiler integrato che migliorano l’aerodinamica e confermano un Cx di 0,248. Nuovo anche il disegno dei cerchi in lega da 20”, mentre debutta la colorazione Stellar Purple. La Black Edition, con dettagli total black, resta riservata alla AWD Performance.

Dal punto di vista tecnico, G6 MY26 adotta batterie LFP di nuova generazione con due capacità: 68,5 kWh per la RWD Standard Range e 80,8 kWh per RWD Long Range e AWD Performance. L’autonomia WLTP arriva fino a 525 km nella versione Long Range.

Le versioni a trazione posteriore utilizzano un motore sincrono a magneti permanenti da 185 kW (252 CV) per la Standard Range e da 218 kW (297 CV) per la Long Range, con accelerazioni 0–100 km/h rispettivamente di 6,9 e 6,7 secondi. La AWD Performance abbina un motore a induzione anteriore a uno sincrono posteriore, per una potenza complessiva di 358 kW (488 CV) e una coppia massima di 660 Nm, con uno 0–100 km/h coperto in 4,1 secondi.

Anche negli interni i cambiamenti si notano: display centrale da 15,6”, nuovo quadro strumenti da 10,25”, plancia ridisegnata, nuovo volante e nuove leve al volante. Cambiano anche tunnel centrale e comandi dei sedili, mentre le luci ambiente adottano un nuovo disegno più raffinato. Da Long Range in poi arrivano pelle Nappa, cielo in Alcantara, sedili anteriori massaggianti e retrovisore interno digitale. Sul fronte ADAS, XPENG conferma la doppia architettura hardware: Front Integrated Machine per la Standard Range e NVIDIA Orin-X per Long Range e Performance.

XPENG G9 MY26: ancora più completo

XPENG G9 MY26 consolida il ruolo di SUV elettrico premium di riferimento nella gamma del marchio. Anche qui l’aggiornamento parte dalla base tecnica: batterie LFP con capacità da 80,3 kWh per la RWD Standard Range e 94,6 kWh per RWD Long Range e AWD Performance, con un’autonomia che raggiunge i 585 km WLTP nella versione Long Range. L’architettura a 800 Volt consente picchi di ricarica fino a 525 kW, con il consueto passaggio 10–80% in 12 minuti.

Le versioni a trazione posteriore adottano un motore sincrono a magneti permanenti da 258 kW (351 CV) e 465 Nm di coppia, con uno 0–100 km/h in 6,4 secondi. La AWD Performance abbina un motore anteriore a induzione e uno posteriore sincrono, per una potenza complessiva di 423 kW (576 CV) e una coppia di 695 Nm, che consente uno scatto 0–100 km/h in 3,9 secondi. Velocità massima autolimitata a 200 km/h.

Il G9 MY26 aggiunge inoltre un elemento distintivo importante: la funzione Vehicle-to-Load fino a 6 kW a 230V, che trasforma il SUV in una vera fonte di energia mobile, utile in ambito outdoor, professionale o domestico. Gli interni evolvono con un nuovo volante riscaldato, nuove leve e comandi dei sedili ridisegnati, mentre la gamma colori si amplia con Dark Gray, Light Gray, Saddle e Coffee. Con la pelle Nappa è previsto anche il cielo in Alcantara, rafforzando ulteriormente l’impostazione premium. Anche su G9, Black Edition e Matte Green restano esclusive della AWD Performance.

Prezzi e versioni

In Italia XPENG G6 MY26 parte da 42.690 euro nella versione RWD Standard Range, sale a 48.990 euro per la Long Range e arriva a 53.990 euro per la AWD Performance. XPENG G9 MY26 apre invece il listino da 61.990 euro nella configurazione RWD Standard Range, posizionandosi nel segmento dei SUV elettrici premium di grandi dimensioni.

Entrambi i modelli sono coperti da 5 anni o 120.000 km di garanzia, con 8 anni o 160.000 km sulla batteria, e possono contare su una logistica ricambi europea e italiana che punta a ridurre i tempi di fermo.