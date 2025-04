Xpeng. Debutto italiano, a giugno le prime due auto

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il brand cinese Xpeng, importato da ATFlow, debutta ufficialmente in Italia raccontandosi e anticipando le prime due auto che arriveranno prima dell’estate.

A meno di due settimana dalla nascita di ATFlow, è stato presentato oggi uno dei tre marchi che la costola di Autotorino importerà in Italia nei prossimi mesi. Xpeng è un brand cinese leader nell’high-tech e nell’automotive. Dal 2014 produce tecnologie all’avanguardia per la mobilità e dal 2021 ha iniziato ad espandersi anche in Europa. Ora è presente in 30 Paesi, numero che e conta di raddoppiare entro la fine dell’anno. D’altra parte le vendite confermano una imponente crescita: nel primo trimestre del 2025 ha consegnato oltre 94.000 vetture nel mondo, con una crescita superiore al 300% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La visione di Xpeng

Xpeng ha un’idea chiara di quello che sarà il futuro dell’automobile e si affida a tecnologie di Intelligenza Artificiale e soluzioni di mobilità avanzate per “creare un’esperienza di guida più sicura, intelligente, sostenibile e piacevole”. L’Intelligena Artificiale non è solo un’assistente di guida, un ingranaggio dei veicoli futuri, ma è parte integrante della creazione stessa dei veicoli e partecipa ai processi creativi e di ricerca e sviluppo.

Xpeng sta già esplorando quelli che ci sembrano confini lontani della mobilità e non necessariamente nella direzione delle quattro ruote. Per esempio ha costruito auto volanti e robot umanoidi. Non si parla di concept, progetti o prototipi, ma di veicoli che verranno consegnati già nel 2026!

Xpeng in Italia

ATFlow inizialmente importerà in Italia due modelli: il G6 e il G9. I due SUV saranno nelle concessionarie e partire da giugno.

Xpeng G6 è un SUV coupé dalle linee eleganti e sportive e dalla tecnologia all’avanguardia. Grazie all’architettura a 800V con ricarica rapida fino a 280 kW, può passare dal 10% all’80% di carica in meno di 20 minuti e offre fino a 570 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Ha un motore da 476 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 4 secondi.

Anche la Xpeng G9 è un SUV ma le dimensioni crescono e il trend cinese la definisce un’auto “ultra-intelligente”. E’ dotata di architettura a 800V e in soli 5 minuti di ricarica ultrarapida può percorrere 200 km e raggiungere l’80% di carica in meno di 20 minuti. Ha un’autonomia dichiarata fino a 570 km WLTP, 550 CV e accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Il sistema intelligente XPILOT 4.0 garantisce avanzati sistemi di assistenza alla guida.

Non si conoscono ancora i prezzi ma almeno per la G6 si può supporre un prezzo intorno ai 40-42.000 euro.

