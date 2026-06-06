Xpeng amplia la gamma europea: una quarta EV uscirà da Magna Steyr







Xpeng rafforza la sua presenza in Europa confermando che un quarto modello elettrico entrerà presto nelle linee produttive di Magna Steyr a Graz, in Austria. Diverse le opzioni sul veicolo scelto. La decisione conferma l’importanza crescente della produzione europea per i marchi cinesi, impegnati ad aggirare le barriere commerciali e a consolidare la propria presenza nel mercato UE.

Graz, il polo europeo di Xpeng

La produzione dei modelli Xpeng nello stabilimento Magna Steyr è iniziata nel settembre 2025 con i SUV elettrici G6 e G9. Nei mesi successivi si è aggiunta la berlina P7+, destinata esclusivamente al mercato europeo.

Ora il costruttore cinese è pronto a inserire presto una quarta vettura nella fabbrica austriaca: una mossa che rafforza ulteriormente la strategia di localizzazione industriale adottata da molti marchi cinesi.

Per l’Europa si tratta di un tema particolarmente rilevante. Le tensioni commerciali tra Bruxelles e Pechino hanno infatti portato all’introduzione di dazi aggiuntivi sulle auto elettriche importate dalla Cina, rendendo la produzione locale un vantaggio competitivo sempre più importante.

Quale sarà il nuovo modello?

Xpeng non ha ancora rivelato quale veicolo verrà prodotto a Graz, ma le ipotesi sono diverse.

Una delle candidate più accreditate è la Xpeng X9, il grande monovolume elettrico recentemente lanciato in Germania con prezzi a partire da 77.600 euro. Il modello utilizza una piattaforma a 800 V, offre sette posti e punta su comfort e tecnologia per distinguersi nel segmento delle grandi vetture familiari elettriche.

L’arrivo della X9 nelle linee produttive europee avrebbe una logica industriale: il veicolo è già destinato al mercato continentale e potrebbe beneficiare di una produzione più vicina ai clienti finali.

La carta Mona per conquistare l’Europa

Un’altra possibilità riguarda la gamma Mona, sviluppata inizialmente in collaborazione con il servizio di ride-hailing Didi.

Il primo modello della famiglia, la Mona M03, è una berlina elettrica compatta e accessibile che ha ottenuto buoni risultati sul mercato cinese. Tuttavia non è ancora stata introdotta in Europa.

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Più interessante per il mercato europeo potrebbe però essere la futura Mona L03, un SUV-coupé compatto che riprende il linguaggio stilistico della M03. Secondo quanto dichiarato dal responsabile europeo di Xpeng, Elvis Cheng, la serie Mona sarà presentata ufficialmente al pubblico europeo durante un evento previsto a Monaco di Baviera.

Se la scelta dovesse ricadere proprio sulla L03, Graz potrebbe diventare il punto di partenza dell’espansione europea di una gamma pensata per i segmenti più popolari del mercato.

Xpeng oltre Magna Steyr

L’espansione della capacità produttiva europea di Xpeng potrebbe anche non fermarsi all’Austria.

I dirigenti del marchio cinese hanno infatti confermato di valutare ulteriori collaborazioni industriali nel continente. Tra i partner potenziali viene citata anche Volkswagen, che è già azionista e con cui sono in corso diverse attività di cooperazione tecnologica.