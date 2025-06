Xiaomi, record per il nuovo Suv: 300mila prenotazioni in un’ora

Un nuovo record per Xiaomi, il gruppo cinese fino a due anni fa conosciuto per i suoi smartphone. La società ha bruciato una nuova tappa per imporsi anche nel settore della auto elettriche: il nuovo Suv Yu7 – con cui vuole fare concorrenza ai modelli Tesla – ha raccolto 300mila prenotazioni soltanto nella prima ora dopo la presentazione ufficiale. E il titolo ha guadagnato l’8% alla Borsa di Hong Kong.

Non ci sono più dubbi, se mai qualcuno ne aveva ancora: la mobilità elettrica in Cina accelera a un ritmo sorprendente. E ha un nuovo protagonista: Xiaomi è in prima linea in questa trasformazione. Il successo immediato del nuovo modello di Suv, consolida il vantaggio competitiva della nuova strategia made in China, basata su piattaforme digitali e sviluppo modulare. In pratica, l’esperienza tecnologica delle tlc trasportata all’interno di un’autovettura.

Lanciata con un prezzo di partenza di 253.000 yuan (circa 35.300 dollari), la Yu7 ha fatto registrare 289.000 preordini in appena un’ora, di cui 128.000 non rimborsabili, facendo balzare il titolo Xiaomi in Borsa e portando la capitalizzazione a oltre 197 miliardi di dollari USA. Un risultato che segna un record storico per l’azienda.

Xiaomi, il Suv Yu7 con dna tech: l’idea è di proporre una alternativa al Model Y di Tesla, a un prezzo inferiore e autonomia di 800 chilometri

La Yu7 rappresenta alla perfezione l’identità Xiaomi: una fusione tra hardware e software, tecnologia accessibile e attenzione all’esperienza del conducente. Dopo la berlina SU7, la casa cinese ha scelto di entrare nel segmento più competitivo dell’elettrico: quello dominato dalla Tesla Model Y, sua diretta rivale. La strategia è chiara: proporre un’alternativa di qualità a un prezzo inferiore, mantenendo elevati standard in termini di autonomia, prestazioni e interfaccia digitale.

Disponibile in tre versioni – Standard, Pro e Max – la Yu7 eredita la nomenclatura tipica degli smartphone, il settore in cui Xiaomi ha costruito il proprio impero. Il modello base promette un’autonomia di 830 km, mentre le varianti Pro e Max offrono trazione integrale e prestazioni elevate costano un po’ di più, con prezzi rispettivamente da 280.000 e 330.000 yuan. Le consegne inizieranno in Cina entro fine giugno.

Il fondatore del gruppo nonché amministratore delegato Lei Jun ha condiviso in diretta la sua emozione, parlando di un evento «fenomenale per l’intera industria automobilistica cinese». Ma il successo della Yu7 va oltre i numeri. Xiaomi ha costruito un vero e proprio ecosistema digitale su quattro ruote, sfruttando l’esperienza maturata in anni di sviluppo di smartphone, smart TV e dispositivi connessi. Il SUV è aggiornabile via OTA (Over The Air), e propone un’interfaccia utente personalizzabile. Una filosofia vicina a quella di Tesla, ma con un posizionamento più aggressivo dal punto di vista economico.

Una crescita sostenuta anche dagli investimenti

La strategia di espansione nel settore auto è sostenuta anche da forti investimenti. A marzo, Xiaomi ha raccolto 5,5 miliardi di dollari grazie a un’emissione di 800 milioni di azioni, con l’obiettivo di finanziare proprio la crescita della divisione veicoli elettrici. L’operazione ha attratto oltre 200 investitori, un segnale della fiducia nei confronti del progetto automobilistico del brand.

Xiaomi, a quando lo sbarco in Europa del nuovo Suv?

Anche i fondamentali finanziari parlano chiaro: nel primo trimestre del 2025, Xiaomi ha registrato un fatturato netto di 111,3 miliardi di yuan, con un incremento del 47,4% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è cresciuto del 161%, raggiungendo quasi 11 miliardi di yuan. Un risultato impressionante che testimonia non solo la bontà della strategia, ma anche l’effettiva solidità del nuovo business model.

Con una presenza ancora limitata fuori dai confini cinesi, resta da vedere quando Xiaomi porterà la Yu7 in Europa. Tuttavia, il messaggio è chiaro: l’automotive non sarà più un’esclusiva delle case tradizionali, e la competizione nei prossimi anni sarà guidata da chi saprà integrare tecnologia, software e produzione agile.