Xiaomi SU7 Ultra fulmina il record del Nurburgring

Xiaomi SU7 Ultra è la nuova detentrice del record del circuito del Nurburgring Nordschleife (la variante da 20,832 km) per veicoli elettrici di serie. L’ha ottenuto ieri, scalzando quello della Rimac Nevera, che l’aveva realizzato nell’estate del 2023. L’auto di fabbricazione cinese ha completato il giro del circuito tedesco in 7:04.957 minuti, contro 7:05.298 dell’auto croata.

Batte per tre decimi quello di Rimac Nevera

Lo scorso ottobre, un prototipo della Xiaomi SU7 aveva fatto segnare un tempo ancora migliore: 6 minuti e 46,8 secondi. A un soffio dal record assoluto detenuto dal prototipo Nio EP9 in 6 minuti e 45,9 secondi.

Tra le supercar elettriche di serie i record del Nurburgring erano stati detenuti prima da da Tesla Model S Plaid, in 7:25.231, poi da un modello di pre serie della Porsche Tycan in 7:07.55. Durante il suo giro record Xiaomi SU7 Ultra ha roccato la velocità massima di 349 km/h.

Tre motori per 1.548 CV di potenza

Xiaomi SU7 Ultra è un veicolo già in vendita in Cina, con un pacchetto pista opzionale. Ha realizzato il giro record mantenendo sia le “tre tecnologie elettriche fondamentali” complete (motore elettrico, batteria di alimentazione e unità di controllo motore) sia l’identica configurazione a tre motori, con due motori elettrici V8 e un motore V6. Il powertrain eroga una potenza massima combinata di 1.548 CV, passa da 0 a 100 km/h in 1,98 secondi e da 0 a 200 in 5,96 secondi. La velocità massima dichiarata dalla casa è di 350 km/h.

Xiaomi EV ha anche stretto una collaborazione con il Nürburgring, diventandone partner premium; sfrutterà la partnership per accelerare lo sviluppo dei suoi veicoli elettrici.

Xiaomi Corporation: buona la prima

Fondata nel 2010, Xiaomi Corporation è oggi un colosso dell’elettronica di consumo e dell’hardware intelligente connesso tramite una piattaforma IoT. A marzo 2025, l’utenza mensile (MAU) ha raggiunto circa 718,8 milioni (smartphone e tablet inclusi) a livello globale. L’azienda ha inoltre creato la piattaforma AIoT (AI+IoT) leader mondiale per i consumatori, raggiungendo circa 943,7 milioni di dispositivi intelligenti connessi.

Dal 2018 ha ampliato la sua attività, entrando nel settore auto. La berlina coupé Xiaomi SU7 è la sua prima auto. E’ in vendita in Cina a prezzi che vanno da 28 mila a 42 mila euro e secondo Carnewschina, l’anno scorso ha totalizzato vendite per 130.00 unità. Potrebbe arrivare in Europa quest’anno ed è già stata presentata in Italia lo scorso gennaio nella versione MAX.

