Xiaomi SU7 si schianta in Cina col pilota automatico

Xiaomi SU7 si schianta in Cina con il pilota automatico: le tre ragazze a bordo sono morte, in un tratto della superstrada Dezhou-Shangrao,nella Cina orientale.

Xiaomi SU7 si schianta: morte le 3 ragazze a bordo

L’incidente ha destato enrome impressione in Cina. Per le modalità in cui è avvenuto e anche per la grande popolarità della SU7, modello elettrico di cui sono già state vendute 200 mila unità. Le tre studentesse, di cui una al posto di guida, viaggiavano utilizzando la funzione Navigate On Autopilot (NAO).

L’elettronica di bordo ha permesso di ricostruire alcuni dati sulla dinamica del terribile incidente. L’auto procedeva a una velocità di 116 km/h. Un portavoce di Xiaomi ha sostenuto che i sistemi dell’auto hanno rilevato un ostacolo su quel tratto di autostrada in costruzione, che porta provincia di Anhui. Ed hanno emesso un avviso per far riprendere il controllo al conducente. Ma pochi secondi dopo l’auto ha impattato una barriera in cemento alla velocità di 97 km/h, causando l’incendio della Su7 e la morte delle tre ragazze.

L’azienda: “Chi è alla guida dev’essere in grado di riprendere il controllo…”

Xiaomi ha poi rilasciato una spiegazione molto simile a quella pubblicata da Tesla in occasione di incidenti simili, accaduti con l’Autopilot inserito. Precisando che la SU7 è in grado di sorpassare e cambiare corsia in autostrada autonomamente, ma non è concepito per sostituire il conducente. Che, quindi, dev’essere in grado di riprendere il controllo in qualsiasi momento. Saranno ora le indagini a stabilire se qualcosa non ha funzionato correttamente.

Sulla vicenda si è espresso anche Lei Jun, fondatore di Xiaomi, un personaggio molto popolare in Cina, dichiarando in un post online di avere “il cuore pesante”. E assicurando che la sua azienda continuerà a collaborare alle indagini della polizia. L’incidente ha avuto un grande risalto su social e media cinesi, con diversi utenti di Internet che hanno messo in dubbio l’affidabilità del sistema di guida autonoma di Xiaomi. Per il momento la SU7 non è in vendita in Europa.

