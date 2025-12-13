Xiaomi SU7 nello stagno. Il parcheggio autonomo… sbaglia lettura

Assurda “disavventura” per una Xiaomi SU7 in Cina. Un video riprende l’auto elettrica, priva di passeggeri a bordo, mentre avanza autonomamente per parcheggiare finendo però in uno stagno. L’episodio, non isolato, alimenta il dibattito sulla capacità dei sistemi di parcheggio di interpretare correttamente scenari irregolari.

L’incidente è avvenuto a pochi giorni dall’ultimo aggiornamento OTA di HyperOS, che introduce ottimizzazioni ADAS riguardanti remote parking, ricerca dello stallo e miglioramenti alla gestione degli spazi. Il contesto in questione, però, era tutt’altro che standard: una superficie d’acqua priva di elementi verticali e con un bordo poco definito.

Il video mostra chiaramente come la vettura inizi ad avanzare in modo controllato, ma verso un’area del tutto inadatta alla manovra, fino all’arresto provocato dal contatto con l’acqua.

Contesti irregolari: gli ADAS di Xiaomi vanno in crisi

In situazioni simili, spiegano gli specialisti, i sensori possono interpretare la superficie (in questo caso lo stagno) come spazio libero, specie se il sistema combina percezione visiva e radar senza un chiaro riferimento tridimensionale. È un problema già osservato su altri marchi e che riguarda il settore in generale, più che una singola vettura. Gli ADAS funzionano bene in scenari standard, ma faticano quando il contesto è irregolare o poco definito.

L’episodio, infatti, non è isolato. Nelle stesse ore sono emerse segnalazioni di un’altra elettrica SU7 Max, attivata in modalità valet in un campeggio a Hangzhou, che avrebbe imboccato in autonomia una discesa fino a urtare la base di pietra di un padiglione. Secondo la ricostruzione dell’incidente, sarebbero state decisive una procedura non corretta e la presenza di un punto cieco non rilevato dai sensori.

Il fatto che siano coinvolte in entrambi gli episodi delle Xiaomi, forse non è un caso. Vari proprietari avevano già documentato alcune criticità: deviazioni dalla traiettoria negli spazi stretti, interruzioni improvvise delle sequenze automatiche, e in generale una sensibilità elevata agli elementi irregolari del contesto. La stessa Xiaomi in passato aveva riconosciuto alcuni “bug” del sistema, coprendo interventi e rilasciando patch correttive.

Il paradosso: guida autonoma in tilt alle basse velocità

Questi nuovi episodi rafforzano comunque un concetto chiave: le manovre a bassa velocità, pur essendo l’ambito ideale per testare l’automazione, rimangono tra le più complesse per gli algoritmi, perché richiedono una lettura tridimensionale estremamente precisa dell’ambiente.

Per un eventuale arrivo della SU7 in Europa, episodi come questi ricordano quanto sia necessario un adeguamento agli standard UE, che richiedono un controllo molto più stringente delle funzioni di assistenza.

Gli ADAS di parcheggio sono classificati come tecnologie assistive, e non autonome: il conducente resta il responsabile e deve sempre verificare l’ambiente circostante, specie in presenza di fondi irregolari, pendenze, acqua, o aree prive di riferimenti geometrici chiari.

Nel caso dello stagno, il sistema ha reagito solo al momento del contatto, segno che un elemento imprevisto ha innescato il freno. Non una dinamica insolita per i sistemi attuali, che non sono progettati per operare senza supervisione in contesti non riconducibili al parcheggio urbano.