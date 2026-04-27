Xiaomi “ruba” ingegneri a Porsche, BMW e Lamborghini per il centro R&D di Monaco













Xiaomi prepara lo sbarco in Europa nel 2027 scegliendo Monaco di Baviera per aprire il suo primo centro di Ricerca e Sviluppo europeo. Il gruppo cinese ha già reclutato 50 ingegneri con esperienze in BMW, Porsche, Lamborghini e Mercedes, segnale chiaro della volontà di competere nella fascia alta dell’auto elettrica.

Il nuovo team sarà coinvolto nello sviluppo dei prossimi modelli Xiaomi, a partire dalla YU7 GT, versione ad alte prestazioni del SUV YU7. Per il costruttore cinese, l’Europa non è più solo un mercato futuro, ma un territorio da presidiare fin da ora con competenze locali e know-how consolidato.

Xiaomi “pesca” dai rivali

La decisione di aprire il centro R&D a Monaco di Baviera non è casuale. La città rappresenta uno dei poli storici dell’ingegneria automobilistica europea, sede di BMW e area ad alta concentrazione di competenze nel settore premium.

Xiaomi ha scelto apposta di “attingere” direttamente dai marchi che saranno i principali concorrenti nella futura offensiva europea. Alla guida del team è stato nominato Rudolf Dittrich, già coinvolto nel progetto della BMW M4 GT3. Il reparto dinamica del veicolo sarà invece diretto da Claus-Dieter Groll, con esperienze su modelli BMW come Serie 3, Serie 4, Z4, X5, X6 e X7.

YU7 GT, primo progetto con impronta europea

Lei Jun, fondatore e CEO del Gruppo, ha confermato che l’espansione globale partirà nel 2027 e che l’Europa sarà la prima area estera di sbocco. La Germania dovrebbe essere il mercato del debutto.

Il primo modello sviluppato con il contributo significativo del team di Monaco sarà la Xiaomi YU7 GT, versione sportiva del SUV YU7. L’azienda non ha ancora diffuso tutte le specifiche tecniche, ma l’obiettivo appare chiaro: entrare nel segmento dei SUV elettrici ad alte prestazioni.

È una categoria oggi dominata da marchi come Porsche, BMW e Mercedes, ma anche sempre più affollata da costruttori cinesi pronti a proporre prezzi competitivi (lo farà anche Xiaomi?) e contenuti tecnologici elevati.

Per Xiaomi si tratta di una sfida non semplice: normative UE, dazi sulle EV cinesi, reti commerciali da costruire e assistenza post-vendita rappresentano ostacoli concreti. Tuttavia il marchio parte da un vantaggio: una forte notorietà già costruita nel settore elettronico di consumo.

Numeri in crescita e ambizioni globali

Al momento Xiaomi vende auto solo in Cina, dove ha consegnato oltre 400 mila vetture lo scorso anno. L’obiettivo per il 2026 è salire a 550 mila unità.

A marzo è stata aggiornata la berlina SU7, primo modello del marchio, che sta già andando a ruba: Xiaomi ne ha vendute 26 mila in pochissimo tempo, con oltre 60mila ordini ad oggi già confermati.

I numeri mostrano come Xiaomi Auto non sia più un esperimento industriale, ma un progetto strutturato pronto a cercare spazio anche in Europa. E per i costruttori tradizionali tedeschi, l’arrivo di un nuovo concorrente con risorse tecnologiche e finanziarie rilevanti merita attenzione. Se non un po’ di timore…